البلوشي يتصدر «دقة الهدف» في دولية دبي للقفز بالمظلات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تصدر عبدالرحمن البلوشي لاعب منتخبنا الوطني للقفز بالمظلات مسابقة «دقة الهدف» في اليوم الافتتاحي لبطولة دبي الدولية السابعة للقفز بالمظلات، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمشاركة 168 متسابقاً من 27 دولة.

وجاء البوسني سينسا فوجاكوفيك في المركز الثاني برصيد 2 سم وتساوى ثلاثة قافزين في المركز الثالث وهم النمساوي سباستيان جريزر والتشيكي جاكوب بافاليسك والإماراتي محمد عبيد السويدي برصيد 3 سم. وعلى صعيد الفرق في مسابقة «دقة الهدف» تصدر منتخب التشيك الترتيب العام برصيد 17 سم ثم النمسا ثانياً بـ23 سم وحل منتخب إسبانيا في المركز الثالث برصيد 24 سم وتساوى المنتخب الأمريكي مع منتخب الإمارات 1 ولكل منهما 25 سم واحتل منتخب الإمارات 2 المركز الخامس برصيد 29 سم وفي فردي السيدات لدقة الهدف تصدرت النمسا البطولة برصيد 28 سم بينما جاءت فرنسا في المركز الثاني برصيد 42 سم.

أما في مسابقة التزحلق على الماء «عام» فقد جاء الأمريكي كريت باسالوم في الصدارة وتلاه في المركز الثاني الفرنسي فيجا كيدريك ثم الإماراتية ميهال كورونيللا ثم الأمريكي بريك جوستن ثم الإيطالي ماريو فاتوروسو.

إشادة

وزار أمس، علي عمر مدير إدارة الفعاليات بمجلس دبي الرياضي مقر البطولة في سكاي دايف، وأعرب عن إعجابه بروعة التنظيم مثمناً المشاركة الواسعة من 27 دولة حول العالم.

وأشاد علي عمر بجهود اتحاد الإمارات للرياضات الجوية واللجنة المنظمة التي نجحت في إخراج البطولة بأجمل صورة، ما يعكس قدرة دبي على استضافة وتنظيم البطولات الكبرى في مختلف الرياضات. وأوضح علي عمر أن البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية تحصد النجاح تلو الآخر بفضل الخبرة الي اكتسبتها الكوادر الوطنية في التنظيم.

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