إعلان قائمة المتحدثين في «دولي سباقات الصقور»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عن قائمة المتحدثين المشاركين في الملتقى الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والذي يقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والذي يقام في الرابع عشر من ديسمبر المقبل بمكتبة محمد بن راشد بدبي.

وتتضمن قائمة المتحدثين بالجلسة الرئيسية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، وماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF).

وأكد راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، أن الخطوات التي نفذتها اللجنة المنظمة للملتقى بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نتجت عنها استعدادات متكاملة لإقامة الحدث.

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