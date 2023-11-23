دورة كلباء للألعاب الشاطئية تختتم غداً

المصدر: كلباء – محمد فضل

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تواصلت فعاليات دورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة التي تختتم يوم غدٍ، وشهدت البطولة أمس مشاركة الشيخ راشد بن عمار النعيمي في تحدي الحواجز بمشاركة 122 لاعباً ولاعبة.

وأقامت اللجنة فعاليات مصاحبة على مدار اليومين الماضيين تضمنت رياضة اليوغا بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ومشاركة قرابة 60 من الجنسين وتحدي الحواجز بمشاركة 122 بالإضافة إلى مسابقات وأسئلة للجمهور وتقديم جوائز وهدايا قيمة.

شهد الفعاليات عبد الملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وعمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة وعبد الرحمن الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة وشهاب أحمد العوضي رئيس اللجنة الفنية، وتم تتويج الفائزين في تحدي الحواجز.

نتائج

ففي فئة المواطنين رجال حصل عبد الغني العامري على المركز الأول وتلاه محمد الحساني في المركز الثاني وصالح السويدي في المركز الثالث، ولفئة المواطنات تم تكريم حصة الكبيسي، أما الفئة العامة رجال فنال محمد جاسم المركز الأول وسيرجي ثانياً وليو ثالثاً، ولفئة السيدات حصلت إليسا على المركز الأول وحبيبة في المركز الثاني وروان صالح في المركز الثالث.

بدوره وجه عبد الملك محمد جاني الشكر لكل من أسهم في إنجاح النسخة الثالثة من الدورة، لافتاً إلى أن دورة كلباء تثبت نجاحها من عام لآخر، معرباً عن أمله في أن يكون الموسم المقبل أفضل بكثير وأن يشهد إضافة ألعاب جديدة وانضمام فرق جديدة، موجهاً الشكر للشيخ راشد بن عمار النعيمي لمشاركته في تحدي قفز الحواجز.

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