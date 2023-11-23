400 لاعب ولاعبة في بطولة نجوم المستقبل للكاراتيه

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفرزت بطولة نجوم المستقبل للكاراتيه للمواطنين، من عمر 6 أعوام حتى 18 عاماً، 400 لاعب ولاعبة من الموهوبين الواعدين، الذين يؤمل انضمامهم لصفوف المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة. وأقيمت البطولة في مسابقتي الكاتا والكوميتيه على صالة نادي الشارقة بمشاركة قياسية .

وتصدر نادي شباب الأهلي البطولة بإحرازه 49 ميدالية متنوعة ( 21 ذهبية و16 فضية و12 برونزية ). حضر الختام وتتويج الأبطال، راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز