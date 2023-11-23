سباق «عيد الاتحاد» للمحامل الشراعية 43 قدماً السبت

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق «عيد الاتحاد» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الجولة الثانية لهذه الفئة، السبت المقبل في أبوظبي، ضمن احتفالات الدولة والنادي بعيد الاتحاد الـ 52.

ويشارك في السباق أكثر من 90 محملاً على متنها نحو 1800 بحار، وينطلق من أعالي جزيرة النوف لمسافة 20 ميلاً بحرياً إلى خط النهاية في «كاسر الأمواج» على كورنيش أبوظبي.

وتوجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للسباق، مؤكداً أن هذه الرعاية تضاعف من قيمة الحدث، وتشكل حافزاً إضافياً للمنظمين والمشاركين والمتابعين.

خصوصية

وأضاف إن سباق عيد الاتحاد له خصوصيته لدى الملاك والنواخذة والبحارة والمتابعين، وتنظيمه يحفز الجميع على المشاركة والتواجد في سباق يحمل كل المعاني المعبرة لمناسبة وطنية غالية، أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمؤسسون، لتنطلق منها مسيرة الإمارات الظافرة نحو التقدم الحضاري.

وأكد حرص النادي على المشاركة بأنشطة وفعاليات وسباقات الاحتفالات الوطنية، لأن هذا من صميم عمله وأهدافه في الجانبين الرياضي والمجتمعي، وتم إجراء كل الترتيبات لتنظيم الحدث، وتسليم المشاركين اللوائح الخاصة بالسباق، إلى جانب التجهيزات الفنية واللوجستية الأخرى.

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