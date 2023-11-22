صالح الشرقي يشيد بنجاح مونديال الفجيرة لبناء الأجسام

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمّن الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة، الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمختلف البطولات التي تقام بالإمارة، مثمناً النقلة النوعية البارزة لرياضة بناء الأجسام الإماراتية، من خلال استضافة وتنظيم البطولات الدولية الكبرى، ومنها بطولة العالم للهواة والمحترفين، مستر آند مسيز وورلد، والتي أقيمت في الفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

جاء ذلك خلال استقباله الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، والمهندس محمد عبيد بن ماجد المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات بناء الأجسام في الفجيرة، بحضور الشيخ سلطان بن صالح الشرقي، وزويد سالمين مدرب المنتخب، وخليل معروف مدير بطولة العالم للهواة والمحترفين، مستر آند مسز وورلد، وطارق عبد الله المنسق الإداري طارق عبد الله.

وبارك الشيخ صالح الشرقي تكريم إمارة الفجيرة بلقب عاصمة العالم لبناء الأجسام، ونيل الوسامين الذهبي والفضي، مؤكداً أنه يعد إضافة مهمة لرصيد الرياضة الإماراتية بشكل عام، وبناء الأجسام بشكل خاص، ويعكس الرعاية الكريمة والدعم الكبير لصاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة، فضلاً عن كونه يرسخ مكانة الفجيرة على الخارطة الرياضية، مشيداً بجهود مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، للدور المحوري الذي يسهم به في تطوير رياضته، ما جعله في صفوة دول العالم.

من جانبه، قال الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، إن دعم القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية، أحدث نقلة نوعية بارزة لكافة الرياضات، والتي من بينها رياضة بناء الأجسام، مثمناً الجهود الكبيرة للجنة المنظمة، والقائمين على تنظيم بطولات بناء الأجسام في الفجيرة، والتي عكست الصورة النموذجية للرياضة الإماراتية، ومؤكداً أن اتحاد بناء الأجسام حريص على استمرار تحقيق الإنجازات ومكاسب النجاح.

بدوره، تقدم المهندس محمد بن ماجد بأسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس اتحاد بناء الأجسام، للتوجيهات الكريمة والدعم المستمر، لافتاً إلى أن ذلك ساهم بقدر كبير في أن تتبوأ إمارة الفجيرة مكانة عالمية، وتواصل تألقها الرياضي على كافة المستويات، ما جعل منها قبلة رئيسة للرياضة والرياضيين من كل دول العالم، ووعد بن ماجد أن تستمر الفجيرة بتنظيمها المميز للبطولات الرياضية، ومثنياً على جهود اتحاد بناء الأجسام والرعاة، وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الفجيرة لبناء الأجسام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز