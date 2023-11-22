جائزة الإبداع الرياضي تعلن أسماء الفائزين اليوم

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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تعلن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» صباح اليوم أسماء الرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات الرياضية من الإمارات والوطن العربي والعالم الفائزين بالدورة الـ12 للجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي.

كما سيتم الكشف عن آخر الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالدورة الجديدة والتي تشمل تطور عدد المترشحين في جميع الفئات والفائزين، وموعد حفل تكريم الفائزين المقرر يناير المقبل.

ويترقب القطاع الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم الإعلان عن الفائزين بالفئات التقديرية والتنافسية للجائزة التي تمنح للشخصيات الرياضية القيادية، وكذلك للرياضيين والفرق والمؤسسات في الإمارات والوطن العربي، وكذلك للمؤسسات الرياضية العالمية، إلى جانب الناشئين الإماراتيين الستة الذين تم طرح أسمائهم لتصويت الجمهور، والرياضيين الناشئين العرب الستة الذين تم طرح أسمائهم لتصويت الجمهور العربي. وسيتم نشر أسماء الفائزين على حساب الجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي mbrawards.

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