منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية ينطلق اليوم

المصدر: دبي – خالد المهيري

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تنطلق اليوم النسخة الأولى من «منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية»، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ويستمر حتى الـ 23 من الشهر الحالي، تحت شعار «الرياضة وجودة الحياة»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

ويعد المنتدى هو الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويركز على بحث ومعالجة القضايا الرئيسية الأكثر إلحاحاً في مجال الرياضة المجتمعية محلياً وإقليمياً، ويسلط الضوء على محاور عدة تشمل التعاون والابتكار وبناء القدرات والذكاء الاصطناعي والأبحاث التطبيقية المتعلقة بتعزيز ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

وسيكون اليوم الأول مخصصاً لاستعراض أفضل الممارسات الإقليمية في المنطقة من دول (المملكة العربية السعودية – سلطنة عمان – مملكة البحرين)، فيما سيشهد اليوم الثاني الافتتاح الرسمي لأعمال المنتدى بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعبدالله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تقام فيه جلستان الأولى بعنوان «الآفاق المستقبلية للرياضة المجتمعية»، فيما تأتي الجلسة الثانية بعنوان «النمذجة الاستراتيجية لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية»، بالإضافة إلى المعرض المصاحب للمنتدى.

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