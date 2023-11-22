سباق «مهرجان البوانيش الشراعية» الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية سينطلق بعد غدٍ الجمعة في أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وينطلق السباق من أعالي جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية، ويختتم في مقر النادي على كورنيش أبوظبي، بمشاركة أكثر من 50 قارباً.

وأكد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن السباق يعزز الاهتمام بالأنشطة التراثية، وسط توقعات بمشاركة كبيرة من البحارة والنواخذة، لا سيما أن «البوانيش الشراعية» تحظى بحضور كبير ومتميز.

وأوضح أن النادي يسعى لتنظيم سباقات عدة لفئات مختلفة تحمل اسم مهرجان الشيخ زايد خلال الموسم الحالي، ضمن مهرجان السلع البحري المقبل، مشيراً إلى أن باب التسجيل مفتوح حتى يوم غدٍ أي قبل 24 ساعة من انطلاق السباق.

وأضاف: «حريصون على إقامة السباقات البحرية والتراثية، ومختلف الأنشطة التراثية والحديثة طوال الموسم، وسباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية يمثل «لوحة جميلة» من لوحات التراث والسباقات التي يقدمها النادي».

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