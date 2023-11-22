«الجودو» يبدأ التحضيرات الأخيرة لـ «طوكيو غراند سلام»

المصدر: سيدني - البيان

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بدأ منتخب الإمارات الأول للجودو، أمس، المرحلة الثالثة والأخيرة في معسكره الذي يقيمه حالياً في أستراليا بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة، والذي يستمر حتى أول ديسمبر المقبل موعد السفر لليابان، استعداداً للمشاركة في بطولة طوكيو غراند سلام للجودو، التي تقام هناك يومي 2 و3 ديسمبر المقبل في ختام بطولات عام 2023 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو.

ويشتمل المعسكر على برنامج للإعداد البدني والتدريب المشترك وبعض المباريات التجريبية. وتشهد بطولة طوكيو مشاركة 488 لاعباً ولاعبة من 86 دولة حتى الآن من بينها 7 دول ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، المغرب، الجزائر وجيبوتي، وذلك بحثاً عن إضافة المزيد من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024 وفي مقدمه تلك المنتخبات منتخب الإمارات الحاصل على رصيد وافر من النقاط حتى الآن، وقد تحدد يوم الجمعة أول ديسمبر المقبل موعداً لقرعة بطولة طوكيو.

هدف

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، جهود لجنة الإعداد لأولمبياد باريس برئاسة السيد ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس البعثة، وبرنامج اللجنة الدقيق لإعداد المنتخب الأول وفق رؤية هدفها التواجد الدائم في الدورات الأولمبية بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات، وأضاف: إن برنامج الإعداد سيتواصل بمشاركة كل اللاعبين تحت شعار (أولمبياد باريس طموحنا)، حيث يتضمن برنامج المنتخب عقب بطولة طوكيو وبعد الراحة القصيرة السفر إلى جورجيا يوم 12 ديسمبر المقبل لإقامة معسكر هناك ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد القادم وتصفيات الموسم الجديد لفعاليات الاتحاد الدولي للجودو لموسم 2024، والذي يبدأ ببطولة البرتغال غراند سلام خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، فيما تحددت منافسات الجودو في أولمبياد باريس خلال الفترة من 27 - 7 وحتى 2 - 8 - 2024.

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