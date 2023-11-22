رانيا علواني: جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة حافز الإنجازات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكدت الدكتورة رانيا علواني، بطلة السباحة المصرية السابقة، أن الرياضة النسائية العربية تسير في الطريق الصحيح بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادات في مختلف الدول العربية، مشيرة إلى أن المرأة العربية نجحت في إثبات ذاتها في المنافسات الرياضية، وتستطيع مواصلة نجاحاتها بالطاقة الهائلة التي تملكها مع التركيز والإرادة والإصرار للوصول إلى أهدافها، وأشارت إلى أن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة حافز لكل رياضية ومدربة ولاعبة لتحقيق الإنجازات واعتبرتها أنها أهم جائزة تحتفي بالرياضة النسائية.

وقالت رانيا علواني لـ«البيان»: الرياضة النسائية في الوطن العربي وصلت إلى نجاحات كبيرة، خصوصاً مع الدعم من القيادات والجهات المعنية برياضة المرأة في معظم الدول العربية، وعلى مدار التاريخ أثبتت المرأة الرياضية العربية، أنها قادرة على تحقيق المستحيل والمنافسة على المراكز الأولى في مختلف الألعاب الرياضية بفضل رغبتها وإصرارها، وهناك الكثير من النماذج المشرفة طوال السنوات الماضية التي برهنت على أن الرياضية العربية بإمكانها التفوق، وحققت العديد من الميداليات والبطولات سواء على الصعيد الإقليمي أو القاري أو الدولي.

وتوقعت علواني أن تشهد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024 تألقاً للرياضيين العرب، وقالت: أنا متفائلة بتحقيق ميداليات عربية في أولمبياد باريس 2024، خصوصاً على صعيد الرياضة النسائية، وأتوقع أن يظهر عدد من اللاعبات بقوة خلال الأولمبياد في السنوات المقبلة.

حافز

وتحدثت السباحة الأولمبية وبطلة مصر وأفريقيا السابقة عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة التي أقيمت في نسختها السابعة، مشيرة إلى أن الجائزة تعد بمثابة إلهام وحافز لكل رياضية ومدربة ولاعبة لتحقيق إنجاز في أي محفل إقليمي وقاري ودولي، لافتة إلى أن الجائزة تعد أهم جائزة تحتفي بالرياضة النسائية وتمنح المتفوقات التقدير والدافع للوصول إلى منصات التتويج.

وقالت: سعدت بالمشاركة في النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والنسخة الأخيرة بالنسبة لي كانت في غاية الأهمية كونها المرة الثانية التي أشارك بها في لجنة التحكيم بجانب عدد من أساطير الرياضة العربية أمثال البطلة الجزائرية الأولمبية السابقة حسيبة بولمرقة.

وتابعت: شهدت الجائزة منافسة قوية بفضل العديد من الملفات الملهمة ليست فقط على صعيد الأرقام والإحصائيات ولكن من ناحية التأثير الذي قدمته كل البطلات المشاركات والمتوجات تجاه مجتمعها، كما شهدت الجائزة قصصاً ملهمة في فئة الأم الرياضية التي كانت الأبرز في النسخة الأخيرة وما قدمنه هؤلاء الأمهات من تضحيات تجاه بناتهن من أجل تألقهن الرياضي.

دعم كبير

وثمنت رانيا علواني الدور الملهم والدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة النسائية في الوطن العربي من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي كان لها أكبر الأثر في تطور رياضة المرأة في الوطن العربي، مشيدة في الوقت ذاته بتطور رياضة المرأة في الإمارات، وأن ما يتحقق على أرض الواقع مبشر.

وتعد رانيا علواني إحدى أبرز السباحات في تاريخ السباحة العربية، وشاركت في 3 دورات أولمبية 1992 و1996 و2000، وأول سباحة عربية تحصد ذهبيتين وفضية في دورة ألعاب البحر المتوسط.

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