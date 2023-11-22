سباق زايد الخيري في أبوظبي السبت

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد سباق زايد الخيري للعودة من جديد يوم السبت المقبل، مع بقاء باب التسجيل مفتوحاً أمام جميع الراغبين بالمشاركة في مسافات 3 و5 و10 كيلومترات من السباق، سواءً للجري أو مجرد المشي، وذلك دعماً للهدف الرئيس للحدث المتمثل في تعزيز روح الخير والعطاء والإنسانية.

وسيبدأ السباق في تمام الساعة 7 صباحاً، مع فترات انطلاق مختلفة للمسافات الثلاث، ليتم بعدها إقامة حفل توزيع الجوائز في تمام الساعة 8:45 صباحاً بعد انتهاء مجريات الحدث.

كما سيتم وضع علامات واضحة على طول كل مسار من المسافات الثلاث من السباق حتى يتمكن المشاركون من العثور على طريقهم بسهولة.

ويعد سباق زايد الخيري في أبوظبي حدثاً مجتمعياً يتيح لجميع الأفراد والعائلات والأندية والعدائين المشاركة في أجواء اجتماعية وتنافسية، بالإضافة إلى تنافسهم للفوز بجوائز يبلغ مجموعها مليون درهم إماراتي، توزع على الفائزين حسب الفئات والمسافات. وتخصص جميع عائدات هذه النسخة من السباق لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان من خلال «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية».

وقال الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري: «مع استعدادنا لإقامة سباق زايد الخيري السبت، فإنا نستذكر بفخر الهدف السامي من تنظيم هذا الحدث الرياضي والخيري لخدمة مجتمعنا المحلي.

نتطلع إلى الاستمرار في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع عبر التعاون مع المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية، تماشياً مع الرسالة الأساسية للحدث والمتمثلة بتقديم العون والخير للمجتمع، وضمان توفير الفرصة أمام الجميع للمساهمة في هذه المساعي والأهداف النبيلة».

وأضاف: «أوجه الدعوة للجميع للانضمام إلينا والتسجيل في هذا الحدث الرائع، والوقوف إلى جانب المتسابقين الذين يعملون معاً على إنشاء مجتمع أفضل، ويساهمون بترسيخ معاني الخير والعطاء. وأتطلع لرؤية جميع المشاركين عند خط البداية، وأتمنى أن يكون حدثاً لا ينسى».

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