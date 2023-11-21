تسمر حتى السبت المقبل..منتخب الدراجات إلى مصر للمشاركة في «عربية المضمار»

المصدر: دبي - البيان

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غادر منتخب الإمارات للدراجات إلى مصر من أجل المشاركة في البطولة العربية الثانية عشرة للمضمار، والتي تنطلق اليوم وتسمر حتى السبت المقبل في مضمار استاد القاهرة الدولي، في بعثة تضم 29 فرداً من لاعبين والجهاز الفني والإداري.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بعدد 18 لاعباً بفئات الكبار، الشباب، الإناث، الفتيات، ويبحث فيها المنتخب عن التتويج بالذهب وحصد نقاط التصنيف العالمي بعد أن أصبحت البطولة معتمدة رسمياً.

ويغيب عن المنتخب الدراج جابر المنصوري بعد إصابته بكسر في الترقوة، ويترأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، وتضم كلاً من منتخب الكبار، أحمد المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وليد النقبي، عبدالله الحمادي، حسين النجار، ومحمد المنصوري.

أما منتخب الشباب فيضم خالد النعيمي، علي الزعابي، عبدالقادر سالم، خليفة البلوشي، عبدالله آل علي، وحارب المرزوقي، ويمثل منتخب الإناث البطلة الأولمبية صفية الصايغ، شيخة راشد، زهرة حسين، ومروة كهور.

ويضم الوفد الإداري الدكتور ياسر الدوخي رئيس الوفد، يوسف ميرزا مدير الفريق، خلود الظاهري إداري منتخب الإناث، عبدالله سويدان المدير الفني، بدر علي ثاني مدرب، شريف عبدالله مساعد مدرب، سناء المرداسي مدرب إناث، وحكمين مرافقين علي اليعربي، ووليد الشامسي، ساجيث ساندرون فني دراجات، وجون بول مدلك.

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