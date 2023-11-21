من أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد الإماراتي بالتعاون مع الاتحاد الدولي..117 لاعباً في دولية دبي لتنس الشباب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



دشن اتحاد الإمارات للتنس منافسات النسخة 21 لبطولة سوق دبي الحرة الدولية للشباب (J60)، والتي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس بمشاركة 117 لاعباً منهم 3 لاعبين إماراتيين، وتعتبر إحدى أقوى وأهم بطولات الشباب التي تستضيفها دبي سنوياً.

وشهد التسجيل إقبالاً كبيراً للاعبين الدوليين الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في المنافسات ما أسهم باستبعاد 15 لاعباً لامتلاء الجدول التأهيلي، ويمثل الإمارات كل من اللاعبين مروان ناصر المرزوقي وعبد الرحمن عبدالله المرزوقي وخالد فريدوني، وتشارك في البطولة اللاعبة المصنفة الأولى للسيدات الإسرائيلية كارين التوري وتصنيفها الدولي 259، بينما في فئة الشباب اللاعب الصربي داسكالوفيج والمصنف 340 على العالم لفئة الشباب.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس حرص الاتحاد على استثمار عناصر نجاح جميع البطولات ومنها بطولة سوق دبي الحرة لتنس الشباب لتطوير رياضة التنس في الإمارات، مؤكداً أن البطولة تعتبر من أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد الإماراتي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكونها ساهمت باستدامة نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس واستقطابها لاعبين من مختلف دول العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز