بمشاركة 168 متسابقاً من 27 دولة..انطلاقة قوية لدولية دبي للقفز بالمظلات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت أمس منافسات النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات بمشاركة 168 متسابقاً من 27 دولة، هي الإمارات، البحرين، إسبانيا، أمريكا، ألمانيا، إيطاليا، سلوفينيا، فرنسا، بلغاريا، النمسا، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لتوانيا، مالدوفا، كوبا، التشيك، سويسرا، بريطانيا، ليبيا، استراليا، جزرالبهامز، صربيا، السويد، البرازيل، الجبل الأسود والبوسنة.

وجاءت الانطلاقة قوية ومثيرة وسط مشاركة نخبة من أبطال العالم، وتزينت قرية البطولة في سكاي دايف دبي بأعلام وشعارات الدول المشاركة.

وتقام منافسات البطولة في منطقتين مختلفتين، تقع الأولى في سكاي دايف والتي تحتضن مسابقة التزحلق على الماء، والثانية قبالة فندق شاطئ العنوان في منطقة جميرا، والتي تستضيف مسابقة دقة الهدف.

نخبة

وتعد بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات واحدة من أفضل البطولات في العالم على صعيد المنافسة القوية بين نخبة القافزين، وكذلك من ناحية عدد المشاركين وجنسياتهم المختلفة، حيث ينتظرها عشاق اللعبة بشغف كبير، وتحظى بمتابعة واسعة على مستوى الحضور الجماهيري وعبر موقع البطولة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وموقعي الاتحاد الدولي للمظلات والاتحاد الدولي للرياضات الجوية.

وكانت منطقة سكاي دايف دبي تحولت أمس إلى خلية نحل وازدحمت بالضيوف والطواقم الفنية والمشاركين لبداية رحلة جديدة بعد أن انتهت بطولة أوروبا للقفز بالمظلات التي حققت نجاحاً مبهراً وإشادة واسعة من جميع المتسابقين، وشكلت بروفة لبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات.

وأثنى الكولونيل نيلتون غوميز المظلي السابق ورئيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية «السيزم» حالياً بحفاوة الاستقبال وحسن تنظيم بطولة دبي الدولية التي تعد واحدة من أفضل بطولات الرياضات الجوية في العالم، وقال: لدينا 140 دولة أعضاء في الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية، وقمن بتنظيم العديد من الفعاليات والبطولات في أماكن مختلفة حول العالم لكن أجزم أن الإمارات من بين الدول الأكثر نشاطاً وفاعلية وحريصة على التواجد في كل الفعاليات، كما أنها من أفضل الدول في تنظيم بطولات الرياضات الجوية بأعلى معايير السلامة.

وثمن رئيس الاتحاد الدولي التسهيلات التي قدمتها اللجنة المنظمة للمشاركين، مؤكداً أن الإمارات تملك كوادر مؤهلة ولديها خبرات تنظيمية تراكمية ناجحة تمكنها من تنظيم أكبر البطولات.

من جانب آخر، تواصل اللجان العاملة بذل المزيد من الجهود لإخراج البطولة بأفضل صورة، وخصوصاً اللجنة الطبية التي تضم نخبة من الأطباء والممرضات.

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