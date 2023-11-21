من ضمن 28 فعالية رياضية..6 بطولات دولية في دبي نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي خلال نهاية الأسبوع الجاري 6 بطولات دولية من بين 28 فعالية رياضية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع من داخل وخارج الدولة، في مقدمتها معرض ومؤتمر دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، و«دوري بيسبول يونايتد الدولي»، وبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، وبطولة التنس للناشئين، والبطولة الدولية للجمباز الإيقاعي، وتحدي سبارتن، وتحدي دبي للجري، وبطولة الآيبيه الدولية للمبارزة.

ويتصدر معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية قائمة الفعاليات الدولية، حيث يعد الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقام على مساحة تزيد على 26 ألف متر مربع في قاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي بداية من يوم بعد غدٍ وحتى 26 نوفمبر الجاري، حيث يستقطب أكثر من 35 ألف زائر من داخل وخارج الدولة، ويشارك فيه 3000 مشارك من 40 دولة من مختلف قارات العالم، من بينهم 600 رياضي من المحترفين في منافسات بناء الأجسام، وتقدم فيه 400 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات ومعدات اللياقة البدنية وبناء الأجسام أحدث منتجاتها.

كما يقام «دوري البيسبول يونايتد الدولي» أول دوري بيسبول احترافي على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ويشارك فيه نخبة لاعبي البيسبول وفي مقدمتهم لاعبون من باكستان والهند وسريلانكا وأوغندا وفلسطين، وتقام منافساته يومي الجمعة والسبت 24 و25 نوفمبر في إستاد دبي الدولي.

وتنطلق اليوم منافسات النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، وتتواصل منافسات بطولة التنس الدولية للناشئين على إستاد دبي للتنس بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم يتنافسون في فئتي الفردي والزوجي.

وتقام البطولة الدولية الخامسة للجمباز الإيقاعي في نادي النصر الرياضي بمشاركة 350 لاعبة من بينهن 150 لاعبة من خارج الدولة من 15 دولة مختلفة، تتقدمهن البطلة الأوكرانية الحاصلة على برونزية بطولة العالم في الجمباز الإيقاعي، ولاعبات من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومن منتخب كازاخستان، بالإضافة إلى لاعبات من 10 أندية من دبي يتنافسن ضمن عدة فئات عمرية بداية من عمر 4 إلى 20 سنة، كما تقام «بطولة الآيبيه الدولية للمبارزة» في مدرسة سيتيزنز بشارع الصفا يومي السبت والأحد المقبلين.

سباق التحمل

وتستضيف منطقة حتا سباق سبارتن ريس أحد أصعب سباقات التحمل في العالم، الذي يقام يومي السبت والأحد المقبلين بين الجبال والوديان في منطقة حتا الرائعة، ويتضمن المنافسة ضمن 3 فئات مختلفة للهواة والمحترفين والمبتدئين هي فئة نصف ماراثون المحترفين لمسافة 21 كيلومتراً، وفئة السوبر لمسافة 10 كيلومترات، وفئة السبرنت لمسافة 5 كيلومترات، وفئة الأطفال، ويشمل 35 عائقاً (أوبستكل) هي الأكثر تشويقاً في بطولات التحدي.

سباق الجري العائلي

ويقام سباق مردف سيتي سنتر للجري العائلي يوم السبت المقبل، وتنظمه شركة 9714 للفعاليات الرياضية بمشاركة عدد كبير من المتسابقين يتنافسون على مسافتين هما 2.5 كيلومتر وهي للفئة المفتوحة، و800 متر للأطفال من 7 إلى 10 سنوات، حيث يستمتع المتسابقون بالجري داخل أروقة مركز التسوق.

وتنطلق بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الأولى من نوعها التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب في رياضة الجمباز الفني، وتنظمها أكاديمية ستامينا 11 خلال الفترة من يوم بعد غدٍ وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري في مقر الأكاديمية بمدينة دبي للاستوديوهات بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار من 10 أكاديميات مختلفة، يتم تصنيفهم وفق 6 مستويات فنية ويتنافسون ضمن 8 فئات عمرية من 6 إلى 14 سنة.

وتتواصل منافسات بطولة فورتونا للريشة الطائرة التي تقام في مقر أكاديمية فورتونا بمنطقة ديرة، ويقام سباق مدارس داسا للجري في إستاد سفنز، وكأس دبي للبادل في أكاديمية ورلد للبادل بمنطقة القوز، وسباق دبي هاربور للجري الليلي في ميناء دبي هاربور، وتحدي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للدراجات الهوائية في منطقة القدرة، وبطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش في النادي الهندي بدبي.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي كأس الاتحاد للسباحة يوم بعد غدٍ، وبطولة سبيدو للسباحة يومي السبت والأحد المقبلين، وتقام بطولة كريبتو للملاكمة في فندق رامي دريم بالخليج التجاري، وتصفيات كأس مينا لكرة القدم في مركز جبل علي الرياضي، وبطولة هيت ذا ديسك للملاكمة في سفينة الملكة إليزابيث 2 في نادي اليخوت والقوارب بميناء راشد، وسباق الجري المجتمعي على قناة دبي المائية، وتحدي الغد للدراجات الهوائية في جامعة حمدان بن محمد الذكية، وسباق الجري المجتمعية من أجل التوعية بالصحة واللياقة البدنية في ريب ماركت بأكاديمية شرطة دبي، وسباق ماف للجري في المضمار حول ملعب الغولف بمنطقة ميدان، وبطولة آبيكس للسباحة في مقر الأكاديمية بمنطقة الوصل.

كما يقام سباق سيغنا للجري واللياقة البدنية على شاطئ كايت بيتش، وسباق دبي لقوارب التجديف المحلية بمنطقة الجداف، وفعالية اليوغا في مركز القدرة لليوغا، وكأس اليوم الوطني للبولو في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وسباق جبال الألب للتزلج على الجليد في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، ويقام تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد الحدث الرياضي الأكبر من نوعه من حيث عدد المشاركين.

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