ضمن أبرز البطولات التي يتم تنظيمها على مستوى الدولة..ختام ناجح لـ«إس إم كي» لتنس السيدات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أشاد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، بالمستوى الفني الذي قدمته بطولة «إس إم كي» لتنس السيدات، مؤكداً أنها من ضمن أبرز البطولات التي يتم تنظيمها على مستوى الدولة.

وثمن رئيس اتحاد التنس الرعاية الكريمة لسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، والشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، ما أسهم في النجاح الكبير الذي حققته البطولة.

وأضاف: «نبارك نجاح النسخة الـ13 من البطولة الذي هو امتداد للنجاح الذي حققته في السنوات الماضية، والدور المهم الذي تقوم به لتطوير رياضة التنس النسائية. ونحن في اتحاد التنس سعداء لممارسة بنات الإمارات لهذه الرياضة، ونُدرك أن ذلك سيسهم في تطويرها على مستوى الدولة، ونحن من جانبنا لن نتأخر عن تقديم الدعم الفني لاستدامة نجاح هذه البطولة وتطويرها».

جاء ذلك في ختام النسخة الـ 13 لبطولة أكاديمية «إس إم كي» للتنس للسيدات، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، واستضافتها في أبوظبي الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة البطولة وأكاديمية «إس إم كي» لتنس السيدات.

وأكدت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة أكاديمية وبطولة «إس إم كي» لتنس السيدات، أن النسخة الـ13 من البطولة نجحت بكل المقاييس، وأصبحت ترتقي إلى مصاف البطولات العالمية، بعدما أخذت بزمام التطور والارتقاء بالمشهد الرياضي النسائي بقيم المسؤولية ومبادئ العمل التي توصي بالمثابرة والاجتهاد والإيجابية لجعل ذلك الحدث واحداً من أهم الفعاليات الرياضية النسائية على الصعيد المحلي والخليجي والعربي، وذلك عبر اهتمامه ورعايته لفتيات الوطن تمهيداً لجعلهن طاقات مبدعة ومتميزة تسهم في إثراء الحركة الرياضية النسائية في الدولة.

وقامت الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان، بتتويج الفائزات،، مهرة الملا عن منافسات الفردي، بعدما تغلبت في المباراة النهائية على شيخة الزعابي، بينما توجت كل من هديل القاضي وخلود المحيربي بلقب الزوجي عقب فوزهما على الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان ومها بن هندي، في نهائي البطولة.

تعزيز

وأوضحت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن تأسيس بطولة «إس إم كي» لتنس السيدات، جاءت لتعزز وتدعم الإنجازات التي حققتها أكاديمية «إس إم كي»، التي أوجدت وأفرزت لاعبات إماراتيات برياضة التنس على مستوى عالٍ، حيث حرصت على الاهتمام بهن، وتوفير الإمكانيات أمام تطلعاتهن من أجل تسجيل المزيد من النجاحات، بما يلبي احتياجات ورغبات الساحة الرياضية النسائية، ويواكب خطط التطوير والارتقاء للمؤسسات الرياضية المعنية في الدولة وعلى رأسها اتحاد الإمارات للتنس.

وأضافت: «لاحظنا على مدار النسخ الـ13 للبطولة تنامي الترابط الوثيق بين المرأة الإماراتية والرياضة، حيث باتت الأنشطة الرياضية تحظى بمكانة مهمة في حياة المرأة الإماراتية، ما يمهد الطريق لتشكيل إرث رياضي حقيقي أساسه المرأة الإماراتية، وذلك بفضل الدعم السخي الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ورعايتها المتواصلة للحركة الرياضية النسائية، فسموها النبراس الذي نقتدي به للمضي قدماً في طريق الريادة والتميز».

ووجهت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، الشكر إلى سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، لرعايتها الكريمة للحدث، وللشركاء الاستراتيجيين، وذلك لدعمهم للرؤية الطامحة لدولة الإمارات وعاصمتها الحبيبة أبوظبي، بتوفير أفضل بيئة ترعى المواهب النسائية وتلهم الأجيال الواعدة من الفتيات والسيدات، وتحفزهن لممارسة الأنشطة الرياضية واتباع أسلوب حياة مثالي، يعود على صحتهن بالطاقة الإيجابية، مشيدة بجميع اللجان العاملة بالبطولة ودورها الفاعل في دعم مسيرة النجاح.

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