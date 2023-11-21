تستضيفها القاهرة.. تعديل موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

المصدر: البيان

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قرر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، تعديل موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية بنسختها الـ 26 التي تستضيفها القاهرة مطلع العام المقبل 2024، بمشاركة 16 منتخباً.

وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 29 يناير 2024، قبل أن يتم تعديل موعدها لتصبح في الفترة بين 17 و27 يناير 2024.

وكانت قرعة البطولة أقيمت مساء الأربعاء الماضي وأسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: كاب فيردي (الرأس الأخضر) - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا.

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