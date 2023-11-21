8500 مشارك في دورة «ألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل في دبي بمشاركة أكثر من 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة، منافسات دورة «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب، ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، وتتضمن 23 لعبة، وتنظمها شركة «إي إس إم»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وأسفرت نتائج بطولة الغولف للمرحلة الابتدائية، عن فوز بنيت دبليو من مدرسة دبي البريطانية، جميرا بارك بالمركز الأول، وألكسندر آر من أكاديمية بلوم ورلد بالمركز الأول، بالمرحلة الإعدادية.

وفي منافسات القوس والسهم فاز سيدارث آر من مدرسة جيمس الألفية الجديدة، وأشمين جي من مدرسة سانت ماري في فئة تحت 12 سنة، للبنين والبنات، وفاز أبهيناف جي من مدرسة أبل الدولية، وستافيكا بي من مدرسة جيمس فاوندرز المزهر في فئة تحت 15 سنة للبنين والبنات، وفاز أهميت تي من مدرسة جيمس ويلنغتون الدولية وجوفيتا جي من مدرسة جيمس أور أون إنجلش الثانوية في فئة تحت 18 سنة للبنين والبنات.

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