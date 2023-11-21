«الجري» يتصدر فعاليات الأسبوع الختامي لتحدي دبي للياقة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يتصدر تحدي دبي للجري فعاليات الأسبوع الأخير لتحدي دبي للياقة، الذي يختتم نسخته السابعة الأحد المقبل.

وشهدت دبي، منذ انطلاق «تحدي دبي للياقة» في 28 أكتوبر، موجة غير مسبوقة من الطاقة والالتزام من جانب سكانها وزوارها هذا العام الذين اجتمعوا معاً لتحقيق أهدافهم المتمثلة في 30x30، وتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

ويحفل الأسبوع الرابع والأخير بالعديد من الفعاليات والتحديات والأنشطة، ما يعد بنهاية لا تُنسى لهذه الفعالية التي تشمل جميع أنحاء دبي. تعود النسخة الخامسة من «تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي لمغامرة ضخمة جديدة على شارع الشيخ زايد الشهير الأحد المقبل وبدعم من سن أند ساند سبورتس، ومن المقرر أن يدخل هذا الحدث التاريخ مرة أخرى بعد أن سجلت النسخة الماضية مشاركة أكثر من 193 ألف شخص، حيث سيتحول الشارع بأكمله إلى أكبر مضمار للجري من الساعة 6:30 صباحاً، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية و الجنسيات.

مساران

ويقام تحدي دبي للجري على مسارين متميزين ينطلقان على شارع الشيخ زايد بالقرب من متحف المستقبل، وخصص الأول للعائلات ويمتد بطول 5 كم ويأخذ المشاركين عبر معالم دبي الشهيرة بما في ذلك دبي أوبرا، ودبي مول، وبرج خليفة، أما المسار الثاني يبلغ طوله 10 كم وهو أكثر تحدياً للعدائين ذوي الخبرة، ويمتد من شارع الشيخ زايد إلى قناة دبي المائية قبل أن يعود وينتهي في شارع المستقبل بالقرب من بوابة مركز دبي المالي العالمي.

ويضمن برنامج الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة فعالية تحدي الغد للدراجات الهوائية، وهو فعالية شيقة لركوب الدراجات تُقام السبت المقبل من الساعة 6:15 صباحاً ، ويقام على مسارين، يمتد الأول على 4 كم وهو مثالي للعائلات والأطفال وينطلق من جامعة حمدان بن محمد الذكية، أما المسار الثاني بطول 26 كم (52 كم – مسار بحلقتين) .

كما يقام السبت المقبل تحدي سيتي سنتر مردف للجري بدءاً من الساعة 7 صباحاً.

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