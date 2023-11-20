نجاح لافت لبطولة "إس إم كي" لتنس السيدات بأبوظبي

المصدر: البيان

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شهدت النسخة الـ13 من بطولة أكاديمية "إس إم كي" لتنس للسيدات، المقامة تحت رعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتستضيفها الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة البطولة وأكاديمية "إس إم كي" لتنس السيدات، نجاحاً لافتاً حيث استقطبت البطولة أمهر اللاعبات في تنس السيدات وسط منافسة عالية ومستوى عال من المشاركات في البطولة التي أقيمت برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة برجيل القابضة، وشركة فوس دايركت التابعة لمشاريع بن هندي.

وشهدت البطولة استخدام تقنية عين الصقر بالتعاون مع Hawk-Eye Live على غرار أكبر بطولات التنس على مستوى العالم، ما منح البطولة الطابع الرسمي. وتتميز تقنية عين الصقر بأنها نظام تشغيل بالكاميرا يصدر أحكاماً دقيقة بسرعة فائقة.

وتأتي البطولة ضمن الجهود الرامية إلى إتاحة الفرص للنهوض بالمواهب الرياضية النسائية في المجتمع بما يواكب طموحات الفتاة الإماراتية ويؤهلها للمنافسة الإقليمية والقارية والعالمية والتي تعد ترجمة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ،الراعي الرئيسي للمرأة الإماراتية على الأصعدة كافة.

وتقدم أكاديمية إس إم كي المخصصة لتدريب وتنمية مهارات بنات الإمارات في رياضة التنس منذ تأسيسها عام 2009، تجربة على قدر كبير من الاحترافية وفق منظومة رياضية بمعايير عالمية ساهمت في تطوير قدرات اللاعبات وتعزيز جودة الرياضة وصحة المرأة في دولة، ما منح الفرصة لإطلاق بطولة إس إم كي لتنس السيدات عام 2011، كأول بطولة تحتضن مواهب المواطنات الرياضية خاصة الفئات العمرية الواعدة.

وواكبت النسخة الـ13 من البطولة هذه العام، جهود الإمارات وترسيخ دورها في حماية البيئة، خاصة مع استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28، الذي يعد أكبر مؤتمر دولي يركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ، لتحقيق أعلى الطموحات.

وتم اعتماد اللون الأخضر ومنع استخدام البلاستيك والاستعاضة عنه بمواد صديقة للبيئة، كما استخدمت مواد قابلة لإعادة التدوير، فضلاً عن التوعية بأهمية قيام كافة شرائح المجتمع بدور فاعل للمساهمة في بناء مستقبل مستدام، والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

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