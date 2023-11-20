سيندي فابر ولورا عزت تتوجان بماراثون اليوم الوطني للهجن

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت منافسات النسخة الخامسة من المفحام الأولي لماراثون اليوم الوطني للهجن لغير المواطنين، التي تنظمها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نادي دبي لسباقات الهجن في منطقة المرموم

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول إلى 1200 متر لفئة الوزن المفتوح، وفيه استطاعت سيندي فابر من لوكسمبورغ تحقيق المركز الأول. أما في فئة وزن الفردة، لمسافة 1500 متر، تمكنت الاستونية لورا عزت من الحصول على المركز الأول. وتوّج عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفائزين، بحضور ممثلي نادي دبي لسباقات الهجن.

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