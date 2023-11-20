اتحاد الكاراتيه يستعرض الجاهزية لاستضافة الدوري العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي



استعرض اتحاد الإمارات للكاراتيه، الجاهزية لاستضافة فعاليات بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين وتحت 21 عاماً 2024، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والذي عقده بنادي ضباط شرطة دبي، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وبحضور راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والدكتورة حصة بن حيدر وإبراهيم النعيمي، عضوا مجلس الإدارة، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

وتقام البطولة للمرة الثانية على التوالي بضيافة الإمارات خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير المقبل، وذلك في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، حيث ناقش المجلس كل الترتيبات الخاصة باستضافة الحدث الكبير، والسعي الجاد لإظهاره بالصورة المطلوبة، باعتبار البطولة الأكبر في الفئات المحددة، وتكليف المهندس حميد شامس بمهام مدير البطولة، والدكتور عبدالله البادي، منسقاً عاماً.

كما استعرض المجلس الاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة الكأس للموسم الرياضي الجديد، وتكليف إبراهيم النعيمي، بمهام المنسق العام للبطولة، للتواصل مع الجهات المعنية، والترتيب لإخراج الحدث بشكل مميز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز