عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في بطولة الجامعة الأمريكية بالشارقة للقوة البدنية

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الجامعة الأمريكية بالشارقة بالقوة البدنية، والتي أقيمت منافساتها بمشاركة 118 لاعباً ولاعبة من 18 جامعة في مسابقة الرجال و8 جامعات في مسابقة السيدات، وذلك بحضور مدير الجامعة المستشار البروفيسور تود لورسن، ومحمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، وفيصل الغيص الزعابي عضو مجلس الإدارة وبطل العالم، وأحمد جوهر رئيس لجنة المسابقات.

نتائج

وأسفرت نتائج منافسات البطولة لفئة الرجال عن فوز الجامعة الأمريكية بالشارقة بالمركز الأول، وجاءت جامعة الشارقة في المركز الثاني، وحلت جامعة برمنجهام بدبي بالمركز الثالث، وفي فئة النساء فازت جامعة الإمارات بالمركز الأول والجامعة الأمريكية بالشارقة بالمركز الثاني، وجامعة الشارقة بالمركز الثالث، وفي فئة أفضل رفعة للرجال، فاز لاعبا الجامعة الأمريكية بالشارقة أحمد باسم، ونارتان رجب بالمركزين الأول والثاني، وحل ثالثاً عباس زاهيد من جامعة الإمارات، وفي فئة أفضل رفعة للسيدات فازت لاعبة الجامعة الأمريكية بالشارقة رؤى حجار بالمركز الأول، وجاءت رانيا الجنابي من جامعة الشارقة بالمركز الثاني، ولاما عرابي من الجامعة الأمريكية الشارقة بالمركز الثالث.

إشادة

أشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بالاحتراف الاستثنائي الذي ساد أجواء الحدث ووصف تنظيم البطولة بالتجربة المثالية للمشاركين في المنافسات، معرباً عن استعداده لتكليف الجامعة الأمريكية بالشارقة استضافة إحدى البطولات الدولية للقوة البدنية في السنوات المقبلة تقديراً لها ودليلاً على التميز في مختلف الجهات.

سعادة

أعرب المستشار تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية بالشارقة، عن سعادته بنجاح البطولة والروح الرياضية العالية التي سادت أجواء المنافسات والجهود التنظيمية التي بذلها قسم الرياضة والترفيه الطلابي في الجامعة الأمريكية بالشارقة، مشيداً بالتنظيم الرائع للبطولة، وسعادة أكبر للمتنافسين وهم يظهرون قوة ومهارة استثنائية.

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