في ختام منافسات اليوم الرابع..سعيد بن صقر القاسمي يتوج أبطال «كلباء الشاطئية»

المصدر: كلباء – محمد فضل

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توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان الفائزين بالمراكز الأولى في ختام منافسات اليوم الرابع لدورة كلباء للألعاب الشاطئية في ألعاب التايكواندو وكرة السلة والريشة الطائرة، وحصد فريق الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول على مستوى الناشئين في التايكواندو، ونال فريق الشارقة المركز الثاني، وتشارك المركز الثالث كل من توب دان والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفي فئة الأشبال حصل فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الأول، وتلاه فريق الفجيرة للفنون القتالية، وحل كل من فريقي الشارقة وضباط شرطة الشارقة بالمركز الثالث.

وتم تكريم الفائزين في ختام كرة السلة للرجال والسيدات، فئة الرجال فنال فريق نادي كلباء «أ» المركز الأول وكلباء «ب» المركز الثاني، فيما نال بايكينج المركز الثالث، وفي السيدات حصل نادي كلباء على المركز الأول وتلاه الشارقة لرياضة المرأة، فرع الوسطى فيما حل فريق الشارقة لرياضة المرأة، الشرقية بالمركز الثالث.

وفي الريشة الطائرة، نال فريق الرائد سبورت المركز الأول ويليه نيوفجن بادمنت أكايمي ثم فلاي بور، وفي تحدي الكاياك للفردي، نال يحيى فاضل عبدالله المركز الأول، وتلاه سعيد الشامسي ثم عمر عبدالله سلطان، ونال الثنائي جمعة راشد وسامي يوسف المركز الأول في الزوجي، ويليهما حسن خليل وحميد إسماعيل، وفي كرة القدم تأهل للدور نصف النهائي فريق الحميدي من المجموعة الأولى وفريق العامرات من الثانية.

حضور

حضر المنافسات ومراسم التتويج عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة ومحسن بن هاني البحراني رئيس مجلس إدارة نادي العامرات العُماني وعبدالله السماحي الأمين العام لاتحاد التايكواندو، ومحمد عثمان المدني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو، وأعضاء مجلس الإدارة عمر بن حنيفة نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، وأحمد الحوسني المدير العام لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة.

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