في إطار استراتيجية اتحاد الإمارات لنشر اللعبة ..معلم شطرنج في المدارس قريباً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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في إطار استراتيجية اتحاد الإمارات للشطرنج لنشر لعبة الشطرنج في المدارس، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، يعكف الاتحاد على إعداد وتأهيل معلم للشطرنج في كافة مدارس الدولة، وذلك لدمج لعبه الشطرنج في الأنشطة المدرسية.

وبالتعاون مع مدرسة المعارف بدبي، تم تنظيم برنامج تدريبي مكثف لتأهيل 102 معلم ومعلمة، من 35 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، لنيل شهادة معلم الشطرنج، وهدفت هذه الخطوة إلى توفير معلم شطرنج مؤهل في كل مدرسة، بهدف تعزيز مهارات الشطرنج لدى الطلاب، وتعزيز الروح الرياضية، والتفكير الاستراتيجي لديهم، وتعزيز مهاراتهم في لعبة الشطرنج، ومن ثم تعليمها للطلاب.

وتعكس هذه الجهود التزام الاتحاد الإماراتي بتعزيز التعليم، وتطوير قدرات الطلاب في مختلف المجالات، وتبرز أهمية الشطرنج كأداة تعليمية تعزز التفكير الاستراتيجي والتحليلي لدى الطلاب، ومن المتوقع أن تحقق هذه الاستراتيجية تأثيراً إيجابياً على تطوير المهارات العقلية، والتحصيل الأكاديمي للطلاب في الإمارات.

وبالإضافة إلى تدريب المعلمين، يسعى الاتحاد إلى توفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ استراتيجية تعليم الشطرنج في المدارس، وتشمل توفير لوحات الشطرنج، والموارد التعليمية المناسبة، بالإضافة إلى تنظيم بطولات ومسابقات شطرنج داخل وخارج المدارس.

اهتمام كبير

وأكد تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، في تصريح خاص لـ «البيان»، على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير التعليم، وبناء مجتمع معرفي، وتأمل أن تكون رائدة في مجال تعليم الشطرنج، وأن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الوعي بفوائد هذه اللعبة القديمة، وتعميق فهمها في المجتمع المحلي والعالمي، وأوضح أن من أولويات مجلس الإدارة، نشر لعبة الشطرنج في كافة مدارس الدولة، واكتشاف المواهب وتطويرهم، وأفاد بأنه سعيد بالإقبال الكبير من المدارس للمشاركة في دورة تأهيل معلم شطرنج.

ومن جهته، قال مصطفي الفحام منسق المبادرة في التدريب، رئيس قسم التربية الرياضية في مدرسة المعارف: «من المتوقع أن يكون لتعليم الشطرنج في المدارس تأثير إيجابي على المجتمع التعليمي بكامله، فإلى جانب تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز تفكيرهم الاستراتيجي، يمكن أن يساعد تعليم الشطرنج في تعزيز التفاعل الاجتماعي، وتعزيز القيم الأخلاقية لدى الطلاب، مثل النزاهة والاحترام والروح الرياضية».

وأضاف أن الشطرنج يعد رياضة ذهنية تعزز العديد من المهارات الحيوية لدى الطلاب، مثل التركيز، والصبر، واتخاذ القرارات، والتحليل الاستراتيجي، وبفضل طبيعتها التعاونية والتنافسية، يمكن للشطرنج أن يسهم في تنمية روح الفريق والتعاون بين الطلاب.

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