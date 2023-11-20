منتخب التشيك يظفر بذهبية السيدات والألماني ستيفن بطل الفردي..فرنسا تحلق بلقب «أوروبا للقفز بالمظلات» في سماء دبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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توّج منتخب فرنسا للقفز بالمظلات، بلقب بطولة أوروبا للقفز بالمظلات، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، واختتمت منافساتها أول من أمس في منطقة ميناء السياحي بدبي.

وحلق المنتخب الفرنسي في الصدارة محققاً رصيداً قدره 46 سم، ليفوز بجائزة مالية قدرها 7500 دولار، بعد صراع مثير مع المنتخب الألماني، الذي حل في المركز الثاني برصيد 47 سم، فيما احتل منتخب سويسرا «السيزم 1» المركز الثالث برصيد 53 سم، وجاء المنتخب الإيطالي رابعاً برصيد 56 سم، ثم المنتخب الإيطالي «السيزم1» خامساً برصيد 60 سم.

وأقيم حفل ختام البطولة على شاطئ الجميرا بفندق شاطئ العنوان، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية «السيزم»، البرازيلي نيلتون غوميز، ويوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية،

ومحمد يوسف الأمين المازمي المدير العام للاتحاد، ويوسف الشحي وعبد الله مراد أعضاء مجلس الإدارة.

وأسفرت باقي نتائج البطولة عن فوز منتخب التشيك بالميدالية الذهبية في منافسات السيدات برصيد 114 سم، وحلت سيدات سويسرا في المركز الثاني برصيد 136 سم، ثم منتخب النمسا ثالثاً برصيد 163 سم، وجاء منتخب بلغاريا رابعاً برصيد 171، وفرنسا خامساً برصيد 249 سم.

وعلى صعيد فردي الرجال، احتل الألماني ستيفن وينسر المركز الأول برصيد 381 نقطة، بينما حل التشيكي هانيك طابور في المركز الثاني برصيد 207 نقاط، وجاء الإيطالي فابريز مانجيا ثالثاً برصيد 184 نقطة، ومواطنه بيتر فرانسيسكو رابعاً برصيد 177 نقطة، ثم الفرنسي بيتر بالتا خامساً برصيد 176 نقطة.

وفي فردي السيدات نالت السويسرية كريستينا فرانز الميدالية الذهبية برصيد 366 نقطة، وتلتها الألمانية تاتانيا جوستاك برصيد 314 نقطة، وحصلت الفرنسية ليكودي اوليفر على المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط 314، وحلت السويسرية اريكا فرانز رابعاً برصيد 279 نقطة، ثم النمساوية جوليا شيوسر خامساً برصيد 232 نقطة.

دعم

وفي بداية مراسم حفل التتويج، وجّه يوسف الحمادي أسمى عبارات الشكر والعرفان، نيابة عن رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، والمشاركين في البطولة، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه للرياضة بصفة عامة، والرياضات الجوية بشكل خاص، مثمناً جهود نصر حمودة النيادي رئيس الاتحاد الإمارات للرياضات الجوية لإنجاح الحدث.

ووجّه الحمادي الدعوة لعشاق ومحبي الرياضات الجوية، لمتابعة أحداث بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، المقامة حالياً في سكاي دايف بمنطقة الجميرا.

من جهته، أشاد نيلتون غوميز بحسن التنظيم، وجمال الموقع الذي كان مسرحاً للبطولة، ونجاح الكوادر الوطنية في إدارة المنافسات بشكل احترافي، ومثمّناً الإمكانات والتسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات لضيوفها.

كما وجّه نيلتون غوميز الشكر إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، على دعوته لحضور ختام البطولة الأوروبية، وفعاليات بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات «دقة هدف وتزحلق على الماء».

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