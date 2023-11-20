تغلب على ساي الهندي ..الشارقة يتصدر «آسيوية اليد» بالعلامة الكاملة

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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تصدر فريق الشارقة البطولة الآسيوية الـ 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد المقامة في الكويت محققاً انتصاره الثالث على التوالي متغلباً على ساي الهندي بنتيجة 51-20، اليوم، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، ووصل الشارقة للنقطة السادسة محققاً العلامة الكاملة، ويلتقي الفريق غداً مع شباب صيدا اللبناني .

وفرض الشارقة سيطرته على المباراة من بدايتها وحتى صافرة النهاية عطفاً على الفوارق الفنية والبدنية الكبيرة بين الفريقين، وتقدم في الشوط الأول 22-11، وحصل لاعب الشارقة الدولي سيف الأنصاري على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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