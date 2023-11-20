محمد بن ثعلوب: إيجابيات عددية في «عربية الفجيرة للجودو»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي



أسدل الستار أول من أمس على فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو، وإشراف الاتحاد العربي للجودو في مجمّع زايد الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة بالفجيرة، والتي شهدت مشاركة حوالي 400 فرد من الجنسين يمثلون 26 نادياً من 8 دول عربية ممثلة في أندية الإمارات، الكويت، وقطر، ومصر، الأردن، والعراق، وليبيا، واليمن والتي جاء ختامها بمنافسات الفرق.

وشهدت منافسات البطولة الختامية على مستوى الفرق مواصلة فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية مستضيف البطولة تألقه الذهبي بفوزه بلقب بطولة الفرق، بجانب بطولتي البنات الواعدات والشباب الذي يمثل الرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية، فيما احتل فريق نادي الشارقة الرياضي المركز الثاني الفضي على مستوى الفرق، وحل فريق اتحاد كلباء في المركز الثالث البرونزي، ثم فريق نادي خورفكان في المركز الثالث (مشترك).

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الأعلى لنادي الفجيرة للفنون القتالية على نجاح البطولة العربية للفئات العمرية للجودو التي استضافها النادي، والذي سخر لها كافة متطلبات النجاح استثماراً للاهتمام والدعم والرعاية الكريمة، مما عكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات، في ظل متابعة اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي ونائبه السيد نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية والكادر المساعد من منظمين ومتطوعين الذين كانوا بحجم الثقة.

وجدد محمد بن ثعلوب الدرعي إشادته بتفوق وتألق فرق نادي الفجيرة للفنون القتالية للجودو على مستوى الجنسين، كذلك المشاركة الإيجابية لفريق شابات مركز الإمارات للجودو من خلال مشاركتهم التنافسية الأولى، التي أفرزت الكثير من الإيجابيات، حيث كانت البطولة فرصة سانحة لجهاز المنتخبات الوطنية للجودو للتعرف على مهارات اللاعبين المشاركين الصاعدين في صفوف 7 أندية إماراتية خلال منافسات البطولة التي شارك في تنظيمها ضمن كادر اللجنة المنظمة أعضاء الاتحاد ممثلين في محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد لاتحاد الجودو مدير البطولة، وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، وشعبان السيد المدير التنفيذي للبطولة وبقية أجهزة الاتحاد المساعدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز