فاهم القاسمي: مكاسب عديدة من «دي بي ورلد» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي



وجّه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، لرعايته الكريمة لهذا الحدث العالمي، والشكر والتقدير لموانئ دبي العالمية، والتي توفر سبل النجاح لبطولة «دي بي ورلد» للغولف.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، أن الاتحاد يفتخر بهذه البطولة، التي تقام على أرض الدولة، ويسعى دائماً لتقديم كافة أشكال الدعم المتاحة، فيما يتطلع أيضاً أن يسهم الحدث في زيادة انتشار اللعبة، وجذب الناشئين تحديداً لممارستها، مع إطلاق الاتحاد، بالتعاون مع عقارات جميرا للغولف وموانئ دبي العالمية والجولة الأوروبية، برنامجاً موجهاً للمدارس تحديداً.

وأشاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، بما تقدمه البطولة من مكاسب للدولة ودبي، وقال: تشكل لعبة الغولف عموماً عنصراً سياحياً جاذباً بالمقام الأول، وهذه البطولة تابعها ما يقرب من 70 مليون مشاهد بساحات البطولة، وهو ما يجعلها مكسباً ترويجياً وإعلامياً مهماً، فهي تضم نخبة لاعبي العالم.

وأشار الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، إلى حرص جميع لاعبي الجولة الأوروبية على التنافس للمشاركة في هذه البطولة، وتأكيد حضورهم على مدار سنوات متواصلة، ساهم في رؤية تطور هذا الحدث، وارتقائه لمصاف أكبر وأهم، وهو ما تجسد بالتقييم الدولي والمحلي، الذي جعلها تدخل قائمة النخبة بين البطولات، وتحظى بالعديد من الجوائز في الجانب التطويري المتواصل لفعالياتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز