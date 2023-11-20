«الفجيرة للفنون القتالية» يحرز ذهبية الفرق في البطولة العربية للجودو

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي



فاز فريق الفجيرة للفنون القتالية بذهبية الفرق في ختام فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية، وبالتعاون مع اتحاد الجودو، وإشراف الاتحاد العربي للعبة في مجمع زايد الرياضي، وحصد نادي الشارقة المركز الثاني على مستوى الفرق، ويشارك اتحاد كلباء وخورفكان في المركز الثالث.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو.

وحضر مراسم التتويج محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد للاتحاد مدير البطولة، وأحمد البلوشي، وعيسى بن هويدن، وعلي اليماحي أعضاء مجلس الإدارة، وعبدالله زينل مشرف الألعاب في نادي خورفكان.

الجدير بالذكر أن البطولة شهدت مشاركة 283 لاعباً يمثلون 26 نادياً من 8 دول وهي الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، والعراق، وليبيا، واليمن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز