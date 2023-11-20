طالب القطاع الرياضي بتحقيق إنجازات أكبر..راشد بن حميد: سيتم الإعلان عن القرارات التنفيذية الخاصة بالتفرغ الرياضي قريباً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أنه سيتم الإعلان عن القرارات التنفيذية الخاصة بالتفرغ الرياضي قريباً، من أجل مساعدة اللاعبين على التركيز على ممارسة نشاطهم الرياضي، وتحقيق الإنجازات، وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريحات للإعلامين، اليوم، خلال حفل تكريم الرياضيين المتوجين في دورتي الألعاب الآسيوية والألعاب البارالمبية الآسيوية – هانغتشو: «سنحرص على تطبيق القانون الرياضي المستحدث أخيراً بخصوص إجراءات التفرغ الرياضي، وهو واضح جداً، وينص على متطلبات معينة للحصول على التفرّغ، وسيتم قريباً نشر القرارات التنفيذية الخاصة بالتفرغ الرياضي، وبالتالي، من يستحقه سيحصل عليه، حتى يساعده على التركيز أكثر على ممارسة نشاطه الرياضي».

كما طالب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، القطاع الرياضي بتحقيق إنجاز أكبر، نظير ما تقدمه الدولة من دعم كبير، وقال: «قيادتنا الرشيدة تشجع وتوجه كافة القطاعات لتحقيق أفضل النتائج دائماً، وفي المجال الرياضي، لدينا أفضل إنجاز تم تحقيقه في الأولمبياد، ولكن نطالب القطاع الرياضي في دولة الإمارات بتحقيق إنجازات أكبر، وهو ما يتطلب جهداً كبيراً وتخطيطاً مسبقاً، ومقارنات مع الدول الناجحة في هذه المجالات، وأيضاً القيام بالاختيارات الصحيحة، وتأهيل الرياضيين، والتركيز على الرياضات التي تبدو فيها احتمالية النجاح أعلى».

وأوضح نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن الرياضات التي نملك فيها مقومات عالية، تدعم حظوظنا في تحقيق نتائج أفضل، سيتم وضعها على رأس أولويات اللجنة الأولمبية الوطنية، مشيراً إلى أن النتائج التي حققها رياضيونا في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، من الممكن أن تعطينا مؤشراً حول هذه الرياضات، وأضاف: «خلال السنوات القادمة، ستكون لدينا خطط أوضح، وخارطة طريق لكسب ميداليات أكثر في المسابقات والاستحقاقات المقبلة».

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