منصور بن محمد: دبي جمعت أفضل 50 لاعب غولف عالمياً  

المصدر: دبي - فائز بجبوج ووام

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توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الدنماركي نيكولاي هوجارد بلقب النسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة «دي بي ورلد»، الختامية للغولف لموسم «السباق إلى دبي»، و«سلسلة رولكس» لبطولات النخبة، والتي أقيمت تحت برعاية سموه في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي.

جاء ذلك في ختام البطولة، أمس، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة «دي بي ورل»، بجوائز تبلغ 10 ملايين دولار.

قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتسليم اللاعب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي كأس «هاري فاردون»، بعد إنهائه الموسم في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للمرة الخامسة في مسيرته، والثانية على التوالي، في أعوام: 2012، 2014، 2015، 2022 و2023، كما سلم سموه اللاعب الإنجليزي مايك براون درع الفوز بلقب موسم جولة الغولف لأصحاب الهمم G4D، بعد تفوقه في منافسات البطولة الختامية، التي احتضنها نادي عقارات جميرا للغولف بالتزامن مع بطولة جولة «دي بي ورلد».

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على منصة «إكس»: «على مدى 4 أيام، جمعت دبي أفضل 50 لاعب غولف عالمياً في نادي عقارات جميرا للغولف وسط حضور جماهيري تجاوز 70 ألف متابع، وسعدت بحضور الحفل الختامي للنسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة «دي بي ورلد».. نبارك لنيكولاي هوجارد لقب النسخة الخامسة عشر للبطولة، ونبارك لروري ماكلروي فوزه بكأس «هاري فاردون» مع تصدره لترتيب «السباق إلى دبي»، ونبارك لمايك براون فوزه بجولة الغولف لأصحاب الهمم G4D».

حضر مراسم التتويج معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لدي بي ورلد، وكيث بيلي الرئيس التنفيذي لمجموعة الجولة الأوروبية.

جاء فوز نيكولاي هوجارد بعد منافسات قوية امتدت حتى الحفرة 72 والأخيرة في الجولة الرابعة، والتي حقق خلالها 8 ضربات تحت المعدل، ليتقدم من المركز الخامس إلى المركز الأول، برصيد 21 ضربة تحت المعدل بالمجموع.

وحصل هوجارد على جائزة تبلغ 3 ملايين دولار، كما تم توزيع جوائز مالية إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لأصحاب المراكز الأولى في الترتيب النهائي للموسم للسباق إلى دبي.

ويعتبر هذا اللقب هو الأول للاعب الدنماركي نيكولاي هوجارد في البطولة، واللقب الثالث عموماً في مسيرته في جولة «دي بي ورلد»، وكان حصل على لقبه الأول في الإمارات أيضاً عندما توج بلقب بطولة رأس الخيمة العام الماضي، وهو أول ألقابه في سلسلة بطولات النخبة «سلسلة رولكس»، كما أنه أول لاعب دنماركي يتوج بلقب بطولة جولة «دي بي ورلد».

وسجلت النسخة الـ 15 من البطولة حضوراً جماهيرياً قياسياً، بلغ أكثر من 70 ألف متابعاً على مدار الجولات الأربع الرئيسية، منها الحضور كامل العدد للفئة العامة في الجولتين الحاسمتين.

نتائج

وفي أبرز النتائج الأخرى لبطولة جولة «دي بي ورلد» تشارك 3 لاعبين في المركز الثاني برصيد 19 ضربة تحت المعدل، وهم: الإنجليزيان تومي فليتوود، ومات والاس، والنرويجي فيكتور هوفلاند، فيما حل الإسباني حون رام حامل لقب النسخة الماضية بالمركز الخامس، برصيد 17 ضربة تحت المعدل، واكتفى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بالمركز الثاني والعشرين، برصيد 10 ضربات تحت المعدل.

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