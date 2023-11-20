1000 مشارك في تحدي التجديف على الألواح في حتا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلق أمس «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً» الذي ترقبه الكثيرون خلال «تحدي دبي للياقة»، في سد حتا الخلاب. وحقق هذا الحدث الفريد من نوعه، والذي انضم لأول مرة لقائمة فعاليات «تحدي دبي للياقة»، نجاحاً باهراً، حيث تم حجز جميع المواقع بسرعة، وكان هناك إقبال مثير للإعجاب لما يقارب 1000 مشارك من جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها. وكان «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً» الذي أقيم برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بمثابة فرصة رائعة للمشاركين لتحقيق أهدافهم 30X30، ولكن هذه المرة على المياه المتلألئة وعلى خلفية المناظر الجبلية الخلابة في حتا.

كما شمل التحدي مجموعة متنوعة من الأنشطة الملفتة، بما في ذلك الحصص التدريبية، والتحدي الجماعي، وجلسة اليوغا الهادئة عند مغيب الشمس، وقد ساهمت الطبيعة المذهلة للموقع الذي أقيم فيه هذا الحدث الرياضي الضخم للمشاركين من جميع الأعمار ومستويات المهارة الاستمتاع بمغامرة لا تنسى مع هذه الرياضة المائية المنعشة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «الحدث الذي انطلقت فعالياته في حتا خلال عطلة نهاية الأسبوع فرصة مذهلة في الهواء الطلق لعشاق اللياقة البدنية والباحثين عن المغامرة، حيث تجسد حقاً روح مبادرة تحدي دبي للياقة، وأدعو الجميع إلى اكتشاف التجارب النابضة بالحياة التي تتميز بها حتا وتجربة الإمكانيات اللامحدودة التي تتوفر فيها لتحقيق أهدافكم 30x30 مع الاستمتاع بجمال المناطق المحيطة بها».

بدوره، أكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «إن الحدث يأتي لتأكيد سعي دبي الدائم والتزامها الراسخ بتحسين تجارب اللياقة البدنية، ونحن سعداء بالمشاركة الواسعة من الهواة المتحمسين إلى الرياضيين المتمرسين في النسخة الافتتاحية من تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً، ونحرص على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية في منطقة حتا الرائعة، التي تتميز ببيئتها المتنوعة، وسنواصل جهودنا لتقديم دبي كمدينة شاملة تنبض حياة وتدعم ثقافة الصحة واللياقة البدنية، فإننا ندعو كل أفراد المجتمع إلى الحفاظ على هذا الزخم، لا سيما مع اقترابنا من الأسبوع الأخير من «تحدي دبي للياقة»، الذي سيشهد مجموعة من الأنشطة والتحديات والمبادرات الشيقة».

تنظيم

يذكر أن، تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، وهو يحظى برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشركاء الرسميين: حتا وحتا كاياك، والشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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