«ستورمز» بطل «أبوظبي كلاسيك» لهوكي الجليد

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج فريق «ستورمز أبوظبي» بكأس أبوظبي كلاسيك 2023 لهوكي الجليد، بعد تغلبه على فريق «الرئيس البيلاروسي» في نهائي البطولة بهدفين للاشيء، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة، حضر التتويج مروان الهرمودي عضو اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وعبدالله القاسمي رئيس لجنة هوكي الجليد البحرينية، واندراي لونشينوك سفير بيلاروسيا لدى الدولة، وخالد القبيسي عضو اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، ومحمد عارف المدير الفني بنادي أبوظبي للرياضات الجليدية.

إهداء

من جهته، أهدى اللاعب جمعة محمد الظاهري قائد فريق «ستورمز ابوظبي» واللاعبون، كأس البطولة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقال الظاهري إن دعم ورعاية القيادة الرشيدة، وراء إنجازات أبناء الإمارات.

إنجاز

بدوره، قال حمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الرياضي: هذا الإنجاز الرياضي الأبرز محلياً لهذا العام 2023، بعد أن حقق لاعبونا كأس العالم لهوكي الجليد أخيراً في مايو الماضي، ونهديه للقيادة الرشيدة، التي لا تألو جهداً في رقي ورفعة أبناء الإمارات، وإلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على الرعاية والدعم المستمر للرياضات الجليدية.

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