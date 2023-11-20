«فرنسا» و«التشيك» ينتزعان صدارة بطولة أوروبا للقفز بالمظلات بدبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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انتزع منتخب فرنسا للرجال ومنتخب التشيك للسيدات، صدارة بطولة أوروبا للقفز بالمظلات «دقة الهدف»، المقامة في دبي حالياً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 150 متسابقاً من 28 فريقاً.

ورفع منتخب فرنسا للرجال رصيده إلى 25 سم في المركز الأول، وتلاه المنتخب الألماني الوطني في المركز الثاني برصيد 32 سم، وحل المنتخب الإيطالي ثالثاً برصيد 37 سم، ومنتخب التشيك العسكري رابعاً برصيد 38 سم، ومنتخب سكاي دايف السويسري خامساً برصيد 41 سم، وفي فئة السيدات صعد منتخب التشيك إلى الصدارة، وحل خلفه منتخب سويسرا، ثم سيدات النمسا وبلغاريا وفرنسا.

وعلى صعيد منافسات فردي الرجال، تصدر التشيكي راتاج جاكوب الترتيب العام بنهاية الجولة الخامسة برصيد 2 سم، وتساوى في المركز الثاني 4 قافزين، هم: السلوفيني جريلس أوراس، والألمانيان روبن جريشيمير ومواطنه ستيفن وينسر، والتشيكي بيتر شليدك برصيد 3 سم، وحل 6 قافزين في المركز السادس، هم: الثلاثي الفرنسي توماس وماثيو والكسندر، والإيطالي دانييل، والسويسري جورجيس والتشيكي أولفيش برصيد 4 سم، ثم الألماني الياس، والتشيكي راديم، والسويدي ماجنوس برصيد 5 سم.

حفل

من جهة أخرى، احتفى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بالفرق المشاركة، وضيوف البطولة، والأجهزة الفنية والحكام، في حفل أنيق بفندق شاطئ العنوان بالجميرا، بحضور يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، وعصام سلايمي مدير عام فندق جولدن تيوليب بميديا سيتي، مقر إقامة الوفود المشاركة. وألقى يوسف الحمادي كلمة، مرحّباً فيها بالوفود، ونقل إليهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مؤكداً تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات لإنجاح هذا الحدث، الذي يقام لأول مرة خارج أوروبا، متمنياً إقامة طيبة للمشاركين، وعودتهم إلى بلدانهم بأجمل الذكريات عن دولة الإمارات.

كما وجّه الحمادي الشكر إلى فندق شاطئ العنوان بالجميرا، مستضيف الحفل والفعاليات، وإلى فندق جولدن تيوليب بميديا سيتي، مستضيف الوفود المشاركة، على اهتمامهما الكبير، والعمل على إنجاح البطولة، كما وجّه الشكر إلى هيئة دبي للطيران المدني، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والواصلات، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة بدبي، وميديا لاند، وجي فورس، وكل من أسهم في دعم البطولة.

وأعرب المشاركون في كلمتهم التي ألقتها متسابقة تشيكية نيابة عنهم، عن سعادتهم بالأجواء الرائعة التي تقام فيها البطولة، موجهين الشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، واللجنة المنظمة، على الحفاوة وكرم الضيافة والتعامل الحضاري مع الجميع، ومؤكدين تقديرهم للجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل إنجاح البطولة.

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