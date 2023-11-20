تتويج أبطال التجديف والدراجات المائية بدورة كلباء للألعاب الشاطئية

المصدر: كلباء - محمد فضل

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توج الشيخ سلطان بن سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، الفائزين في التجديف الشاطئي في اليوم الثالث لدورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة، والتي شهدت تتويج 18 لاعباً في الفئات المختلفة للمسابقة، حضر التتويج عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة، وعادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة، وأعضاء اللجنة المنظمة واللجان الفرعية وعدد غفير من الجمهور والمشجعين، كما تم تتويج الفائزين في الدراجات المائية بحضور أحمد عيسى الحوسني رئيس لجنة الألعاب المائية وشملت اللاعبين الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف فئات اللعبة.

ختام

على جانب آخر، اختتمت منافسات الجوجيستو في الدورة بمشاركة 600 لاعب من مختلف الفئات العمرية تنافسوا في الأوزان المختلفة، وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بحضور أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وعبيد العسم عضو مجلس الإدارة، وخالد الناخي عضو مجلس الإدارة ومشرف عام رياضة الجوجيستو، وهنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي، وعبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي.

تتويج

من جهتها، شاركت نوره الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وسالم المزروعي نائب رئيس الاتحاد الفائزين من الجنسين في تتويج الفائزين في الريشة الطائرة لفئات زوجي شباب تحت 17 سنة وزوجي شابات تحت 17 سنة وزوجي رجال وزوجي سيدات وثلاثي مختلط.

منافسات

وفي منافسات كرة القدم، جرت 4 مباريات في اليوم الثالث للدورة بحضور محسن بن هاني البحراني رئيس مجلس إدارة نادي العامرات العماني، والذي تلقى درع الدورة من عبدالملك جاني، وشهدت المباريات 4 انتصارات بتأهل فريقي مصافي الوسط من المجموعة الأولى واتحاد كلباء حامل اللقب من المجموعة الثانية للدور نصف النهائي. أما في مسابقة كرة السلة 3×3 للرجال، فقد جرت عشر مباريات لفئتي الرجال والسيدات.

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