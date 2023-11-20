4 ميداليات ذهبية وبرونزيتين تتوج شباب الفجيرة للفنون القتالية بـ «عربية الجودو»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جاءت جولة اليوم الثاني من البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو، وإشراف الاتحاد العربي للجودو في مجمّع زايد الرياضي بالفجيرة، متميزة في مبارياتها في مختلف أدوارها التمهيدية والنهائية، ونجح فريق شباب نادي الفجيرة للفنون القتالية، في حصد ذهب بطولة الشباب أبطال المستقبل، بحصوله على 4 ميداليات ذهبية وبرونزيتين وضعته في المركز الأول بكل جدارة.

وفي ختام الجولة الثانية، شارك العديد من الحضور في التتويج، في مقدمهم السادة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، مدير البطولة، ومن أعضاء الاتحاد أحمد البلوشي، عيسى بن هويدن وعلى اليماحي، ومن اللجنة المنظمة نادر أبو شاويش نائب رئيس اللجنة، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، مستضيف البطولة، وعدد من ممثلي الاتحاد العربي للجودو، وممثلي الأندية المشاركة والضيوف.

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