نتائج مميزة للاعبي ولاعبات الإمارات في "عالمية" الخماسي الحديث

المصدر: وام

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أحرز لاعبو ولاعبات الإمارات نتائج مميزة في منافسات البطولة العالمية الثانية للخماسي الحديث، لمسابقة الرماية بمسدس الليزر- والجري (جلوبال ليزر رن) التي اختتمت فعالياتها أمس، على ملاعب الشعبة الرياضية العسكرية في أبوظبي.

ونظم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث البطولة برعاية الهيئة العامة للرياضة، ووزارة الدفاع، وإشراف الاتحاد الدولي للعبة، بمشاركة 629 لاعباً ولاعبة، منهم 449 من الإمارات، والباقي من مختلف الجنسيات، من عمر 9 سنوات وفوق 40 سنة.

وتوجت الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث أبطال الفئات المختلفة، بحضور عدد من المسؤولين.

وفاز منصور جهاد وذياب عمر الكتبي، وعبدالرحمن الكتبي وعمر حامد الجسمي، وعبدالرحمن العنزي من السعودية بالمركز الأول في مسابقات الذكور تحت 9 سنوات، و11، و13، و15، و17 سنة على التوالي، وصالح السويدي بالمركز الأول في فئة الكبار.

وفي مسابقات الفتيات فازت ريم فيصل النقبي، وفاطمة علي بن سليمان من سلطنة عمان، وريتال حازم محمد، وريماس حازم محمد من الأردن، والعنود محمد الهاملي بالمركز الأول تحت 9 سنوات و11، و13، و15، و17 سنة، على التوالي.

وتوّجت قيروان حمود من الكويت بالمركز الأول في فئة الكبار، وأنسام محمد عبدالمجيد من مصر بالمركز الأول فوق 40 سنة.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي إن البطولة العالمية الثانية للخماسي الحديث سلطت الضوء على المستويات المتطورة للاعبي ولاعبات الإمارات، وكذلك العديد من أبناء دول الخليج والجاليات المقيمة في الدولة.

وتوجهت المطروشي بالشكر والتقدير إلى الشركاء الاستراتيجيين وهم الهيئة العامة للرياضة، ووزارة الدفاع، ووكالة أنباء الإمارات "وام"، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة التعليم والمعرفة، ونادى مليحة الرياضي، لدعمهم الكبير والمتواصل لنجاح البطولة العالمية.

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