يوم رياضي مفتوح لطلاب مدينة الخدمات الإنسانية بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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نظم مجلس الشارقة الرياضي يوماً رياضياً مفتوحاً لطلاب مدينة الخدمات الإنسانية، بمقر نادي الثقة للمعاقين، بهدف التعريف بالرياضة البارالمبية، ومشاركة الطلاب في الفعاليات الرياضية، وتحفيز أولياء الأمور على مشاركة أبنائهم في النشاط الرياضي، والعمل على اكتشاف مواهبهم مبكراً، من خلال الأنشطة والمسابقات.

حضر الفعالية منى عبد الكريم اليافعي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وكلثم عبيد المطروشي عضو مجلس إدارة الشارقة الرياضي، نائب رئيس نادي الثقة للمعاقين، وجاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير، وعمران الجسمي رئيس قسم الموهوبين بالإدارة، وإبراهيم سيف بن غافان رئيس قسم الاحتراف، والبطل الإماراتي الأولمبي العالمي محمد القايد، إلى جانب عدد من المسؤولين.

واشتملت الفعالية على مسابقات في مختلف الألعاب الجماعية، بإشراف المدربين المعنيين، وشملت إقامة 15 نشاطاً رياضياً للفئة لأول مرة بصالة نادي الثقة للمعاقين، وحظيت بتفاعل كبير من الجميع وسط أجواء مرحة بين الطلاب الذين تم الاحتفاء بهم بتقديم الهدايا.

وحققت الفعالية الهدف منها، بفضل المشاركات الجماعية بين الطلاب والمدربين في مختلف المسابقات، وحث الأسر على إلحاق الطلاب بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والأندية الرياضية المخصصة لذوي الإعاقة، لاستثمار مواهبهم واكتشافها مبكراً، وممارسة الرياضات الأولمبية المختلفة، من خلال إقامة مثل هذه البرامج المميزة، التي تعود بالأثر الإيجابي على ذوي الإعاقة.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إن تنظيم اليوم الرياضي المفتوح لطلاب مدينة الخدمات الإنسانية، يعتبر إسهاماً من المجلس في البرامج الرياضية لهذه الفئة، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمناً مجهودات المدينة من أجل تمكين المعاقين كفئة هامة في المجتمع، ونسخر كل إمكاناتنا في المجلس لمثل هذه البرامج، وتحقيق رسالة المدينة الإنسانية، والإيفاء بواجب المجلس المجتمعي الرياضي، وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية، وممارسة هواياتهم المفضلة.

من جانبها، تقدمت منى اليافعي بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، على التعاون في تنظيم الفعالية التي استمتع بها الطلاب، مشيدة بأثرها الإيجابي، الذي انعكس على الطلاب في الحال، لافتة إلى مواصلة التعاون مع المجلس مستقبلاً، من خلال فعاليات أخرى للاستفادة مما تحققه الرياضة من رفع للمعنويات، ومن إثارة روح التحدي، والسعي للتفوق والنجاح.

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