مركز النور بدبي يطلق «تحدي للياقة البدنية 30 × 30»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم عن إطلاق مبادرة «تحدي النور للياقة 30 × 30- برعاية بنك المصرف- للشركات»، والذي يقام في المدة ما بين 14 إلى 18 نوفمبر 2023، ويقام التحدي في سياق تحدي دبي للياقة، حيث سيشارك بالفعالية مجتمع الشركات معاً في سلسلة من الأنشطة الرياضية، يليها حفل توزيع جوائز كبير لتكريم الفرق الفائزة وداعميها ورعاتها المتفانين.

وسيستضيف مركز النور، بمقره في البرشاء 1، فعالية رائعة لمدة خمسة أيام من الأنشطة الرياضية الشائقة، والتي توحد فرق الشركات في روح المنافسة الودية مع دعم أصحاب الهمم.

وقالت رانجني رامناث، مديرة مركز النور: «هدفنا هو إلهام الشركات للمشاركة في الأنشطة الرياضية، خلال مبادرة تحدي دبي للياقة 30 × 30، تعزيز الاهتمام باللياقة البدنية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشيطة، وفي الوقت نفسه نهدف إلى إظهار دعمنا الثابت الراسخ لأصحاب الهمم».

كما أعربت عن امتنانها قائلة: «نقدر دعم بنك المصرف باعتباره الراعي الرئيسي للفعالية، كما يسعدنا أن نثمن الدور المحوري لمجتمع الشركات في تعزيز صحة ورفاهية طلابنا».

وأضافت: «نثمن كذلك دعم مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، وندعو كافة المجتمع للمشاركة ومساعدة مركزنا في تمكين أصحاب الهمم».

وسينظم مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم حفل توزيع جوائز خاص، يرأسه خالد الحليان، رئيس جمعية النور، بمشاركة أعضاء فريق النور، كما سيتضمن الحفل أيضاً مباراة شاملة تجمع أصحاب الهمم، مع الاحتفاء بالمشاركين والداعمين، الذين أسهموا بنجاح هذه الفعالية.

كما توفر جمعية النور خدمات تدخل شاملة متعددة التخصصات تغطي جميع مجالات التنمية، وتتبع نهجاً لمدى الحياة، مع التركيز على ضمان قدر أكبر من الاستقلالية، وتحسين نوعية الحياة لطلابنا. يتم تقديم هذه الخدمات من قبل فريق متخصص ذي خبرة محترف من المعلمين والأخصائيين.

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