جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي تكشف قائمة المرشحين النهائية

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي قائمة المرشحين النهائية لدورتها الأولى، وعددهم 33 مرشحاً من إجمالي 1630 ملف ترشيح، يتنافسون للفوز في فئات الجائزة المحددة، ومن المقرر أن يتم الاحتفاء بالفائزين في الحفل الختامي الذي سيقام الأربعاء في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وأبدى عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، سعادته بالمستوى التنظيمي الذي وصلت إليه الجائزة في دورتها الأولى، لاسيما على مستوى التفاعل والمشاركة من الأفراد والمؤسسات، مما يعكس أهمية وقيمة الجائزة، ومقدار الجهود المبذولة من جميع المنتسبين للجائزة منذ بداية تدشينها، منوّهاً في الوقت ذاته بأن العمل سيتواصل دون توقف لدراسة التوصيات والرؤى التي وضعتها اللجان، لرسم الملامح المستقبلية للجائزة بما يتوافق مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.



وجاءت نتائج الترشيحات النهائية للفئات الرئيسية والفرعية كالتالي:

1- فئة الريادة الرياضية: تم تأهل تسعة مرشحين في فئاتها الفرعية الثلاث

• فئة أفضل رياضي ناشئ: والتي تضم كلاً من:

- المرشح علي صالح البلوشي، لاعب كاراتيه في نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي، ومنصف دولي على مستوى الناشئين وحقق ميداليات ذهبية دولية منها بطولة غرب آسيا.

- المرشح مبخوت عويضة الكربي، لاعب نادي الشارقة للفروسية والسباق، الذي حقق المركز الأول 26 مرة في عدد من البطولات المحلية وميدالية ذهبية في نهائي بطولة العرب والمركز الأول عربياً في كأس حاكم الشارقة.

- المرشح حارب عبدالواحد الحمادي، لاعب جوجيتسو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وقد حقق ثلاث ذهبيات في البطولات الدولية وعلى مستوى المنتخب، إضافة إلى 15 ميدالية ذهبية في البطولات المحلية.

أفضل صاعد

• فئة أفضل رياضي صاعد: وتضم ثلاثة من المرشحين:

- المرشح محمد سلطان اليحيائي، لاعب نادي الشارقة للفروسية والسباق، حقق ستة مراكز متقدمة منها المركز الأول في البطولة الدولية في بلجيكا والمركز الثالث عربياً في المملكة العربية السعودية.

- المرشحة عائشة سيف فهد، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وقد حققت عشرة مراكز متقدمة على مستوى الدولة منها أربعة في المركز الأول، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة فئة السيدات.

- المرشح رحمه خالد الشامسي، لاعب القوس والسهم بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، الذي حقق أكثر من 17 إنجازاً على مستوى الدولة منها تسعة مراكز أولى وميدالية ذهبية.

- أفضل رياضي

• فئة أفضل رياضي شاب:

- المرشح راشد عبدالله البلوشي، لاعب سبارتن بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، شارك في 50 بطولة رياضية محلية وأربع بطولات عالمية لسباقات سبارتن في الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ومثّل منتخب الإمارات في بطولة كأس العالم باليونان العام الماضي.

- المرشح محمد عبدالله القايد الحمادي، لاعب ألعاب القوى بنادي الثقة للمعاقين، حقق سبعة أرقام بارالمبية آسيوية مسجلة باسمه وله عدة ميداليات في الألعاب البارالمبية وكأس العالم.

- المرشح سلطان علي العويس، لاعب جوجيتسو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وهو المصنف الإماراتي الأول على المستوى العالمي والآسيوي للعامين 2022 و2023، ويعد أول مواطن من إمارة الشارقة يحقق اللقب كما حقق مراكز متقدمة في 54 بطولة دولية في الجيوجيتسو.

شركاء المستقبل

2- فئة شركاء المستقبل الرياضي: وتنقسم إلى سبع فئات فرعية، بواقع ثلاثة مرشحين في كل فئة ليصل إجمالي المرشحين فيها إلى 21 مرشحاً، وتضم:

• فئة أفضل ناشط في المحافل الرياضية:

- المرشح أحمد سالم الكعبي، لاعب كرة القدم بنادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي، وقد نظم 54 مباراة مختلفة على مستوى الدولة، وله مشاركات في عدد من الفعاليات الرياضية وعضوية في لجان مختلفة، كما قام بتنفيذ عدد من المبادرات الرياضية بمشاركة 2000 طالب.

- المرشح حميد صالح المهيري، لاعب تايكواندو سابق في نادي الشارقة الرياضي، ألقى عدداً من المحاضرات في الإرشاد والتوجيه الرياضي لقرابة 200 لاعب، وقدم أكثر من 1500 ساعة تطوعية كاستشاري توجيه، وصدر له كتاب للتطوير الشخصي والمهني بعنوان 45 إجابة بين يديك صادر من المجلس الوطني للإعلام.

- المرشح سلطان محمد اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، أسهم في وضع إمارة الشارقة على الخريطة الدولية في قفز الحواجز والخيول العربية بعلامات فارقة، كما أسهم في وصول أعضاء النادي إلى 15 ألف مشارك والتأهل لكأس العالم سبع مرات، وهو أول من أسس بطولة دبي الدولية لجمال الجواد العربي.



صانع الفرص

• فئة أفضل صانع للفرص الرياضية:

- المرشح محمد أحمد الكمالي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أسس شركة القدرة للخدمات الرياضية، عاقداً شراكات مع أكثر من 66 جهة. وقام بتنظيم أكثر من 223 فعالية، حيث وصل عدد المستفيدين من الفرص الرياضية التي صنعها إلى أكثر من 59 ألفاً من مختلف شرائح المجتمع، منهم 41,000 من إمارة الشارقة.



- المرشح لؤي سعيد النقبي، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، وأول من أدخل لعبة كرة الهدف للمكفوفين في الدولة وأنشأ أول فريق يمثل منتخب الإمارات، كما أنه أدخل المرأة الإماراتية في لعبة الجودو للمكفوفين لتحصل أول لاعبة على ميدالية فضية للجودو للمكفوفين في منطقة الخليج.



- المرشح أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، قاد رياضة الجوجيتسو بالنادي لإنجاز تاريخي، فحقق خلال الخمس سنوات إجمالي (2418) إنجازاً رياضياً منها (1359) إنجازاً عالمياً/ دولياً، وحوّل خمسة مخازن إلى صالات رياضية تخدم 10,000 مستفيد.

أفضل مؤثر إعلامي

• فئة أفضل مؤثر إعلامي رياضي:

- المرشح عادل محمد الحوسني، مدرب ومحاضر وإعلامي حاصل على أكثر من 30 شهادة تدريبية في مختلف الألعاب الرياضية و950 منشوراً رياضياً وتحفيزياً وتعليمياً في صفحته على منصة «الإنستغرام»، كما أن لديه برامج إذاعية وتلفزيونية بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.



- المرشحة نورا سلطان المرزوقي، إعلامية وطبيبة أسنان، أطلقت مبادرة «عيشها بصحة»، حيث استفاد منها 100 مشارك، وأسهمت في تشجيع ما يقارب 100 سيدة لممارسة الرياضة وتغيير نمط حياتهن. لديها ثلاث عضويات مختلفة تسهم في التأثير الإيجابي على المحتوى.



- المرشح محمد عمران آل علي، إعلامي حائز ثلاث جوائز في المجال الإعلامي والمجتمعي وقام بتغطية والمشاركة في47 فعالية رياضية خلال الثلاث سنوات الماضية، ولديه خمس عضويات إعلامية تسهم في التأثير الإيجابي على المحتوى.

أفضل رياضي

• فئة أفضل رياضي موجه:

- المرشح خضير خفياني، المدرب بأكاديمية شرطة الشارقة، ألقى 45 محاضرة استفاد منها 2304 واستحدث ثلاثة مناهج وخمسة أدلة رياضية ونظام القياس والتقويم الرياضي وتدريب Fartlek لرفع كفاءة الجهاز التنفسي، ولديه 835 ساعة تطوعية بالمجتمع.



- المرشح سلطان حسن العبيدلي، الرحال ومسؤول المسارات الجبلية في مدينة خورفكان، قام بتقديم برنامج للنصح والإرشاد لرياضة تسلق الجبال والمغامرات على قناة الشرقية من كلباء، وأسس شركة مغامرات الساحل الشرقي لرياضات المغامرات مستهدفاً 1000 مشارك سنوياً.



- المرشح علي بن محمد علوي، مدرب تايكواندو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، يدرب الرياضيين بشكل تطوعي في مراكز أطفال الشارقة، ويقدم مجموعة حلقات تدريبية عبر قناة الشارقة، حصل على ما يقارب 249 ألف مشاهدة بمجموع 25 حلقة على منصة اليوتيوب.

المؤسسات الداعمة

• فئة المؤسسات الداعمة مالياً: ويتنافس عليها كل من:

- هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، هيئة حكومية راعية للعديد من الأحداث في الإمارة، وقدمت 700,000 درهم في عام 2023 لرعاية البطولات والأنشطة الرياضية.



- هيئة مطار الشارقة الدولي، هيئة حكومية تقدم ميزانية سنوية تقدر بـ3 ملايين درهم لدعم البطولات والأنشطة الرياضية، ووقعت اتفاقية رعاية مع فريق كرة اليد بنادي الشارقة منذ 2019 وحتى الآن.

- مؤسسة مراد عبدالله مراد، مؤسسة خاصة بخطة دعم مالي لغاية عام 2025 للعديد من المبادرات، وقدمت مبلغ 1,600,000 درهم خلال الخمس سنوات الماضية بتأهيل ملعب ترابي لتنظيم ورعاية بطولة الكريكيت المقامة للجاليات منذ عام (1989) حتى تاريخه، وصيانة ملعب نادي خورفكان.



• فئة المؤسسات الداعمة رياضياً:

- جامعة الشارقة - عمادة شؤون الطلبة، جهة حكومية حرصت على بناء الخطط السنوية لتوفير الاحتياجات الرياضية لكافة فئات الأسرة الجامعية وشرائح المجتمع للإمارة، نظمت البطولات والفعاليات والمهرجانات الرياضية المحلية والعربية والقارية والدولية ودمج المعاقين.

- بلدية منطقة الحمرية، جهة حكومية لديها خطة استراتيجية رئيسية 2023-2026 وقامت بإعداد برامج للمشاركة في الفعاليات الرياضية والمجتمعية والتنظيم والرعاية، ورصد مبلغ 20,000 درهم تقريباً لتنفيذ البطولات خلال ثلاث سنوات.

- ناشئة الشارقة، مؤسسة حكومية تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، رسمت ضمن مسار الرياضة خطة استراتيجية مرتبطة بالخطة الاستراتيجية لمجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة، ترجمتها إلى خطط تشغيلية واضحة وتعمل على اكتشاف الموهوبين ورفد الأندية بهم، وخصصت مبلغ 147,000 درهم في 2023 لبعض هذه الأنشطة.



• فئة أفضل أسرة رياضية:

- أسرة المرشح حمد علي الكربي من نادي الشارقة للفروسية والسباق، أسرة رياضية من أربعة أفراد تمتلك إسطبلاً للخيول وتقوم بتربية وإنتاج خيول القفز وحصدت أكثر من عشرة مراكز متقدمة في مسابقات مختلفة.

- أسرة المرشحة مريم عبدالكريم المازمي، من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أسرة رياضية من سبعة أفراد وهي أسرة مستقلة في تطبيق مبادئ وممارسات جودة الحياة، حيث تنوعت أنشطتها الرياضية وحصدت 13 مركزاً متقدماً في مسابقات مختلفة.

- أسرة المرشح سيف محمد الزري الشامسي، من نادي الشارقة الرياضي، أسرة رياضية من تسعة أفراد حققت 14 مركزاً متقدماً في مسابقات مختلفة، كما نظمت وشاركت في 14 فعالية رياضية مثل بطولة بادل العالمية في فرنسا، وأسهمت بدعم مالي قدره 1,200,000 درهم لدعم الرياضة في الإمارة.



3- فئة إنجاز العمر: ويتنافس فيها ثلاثة مرشحين كالتالي:

- المرشحة ثريا حمد أحمد الزعابي، لاعبة رمي الرمح والجلة والقرص، من فئة المعاقين حركياً، تمارس الرياضة منذ 20 سنة، حاصلة على 300 ميدالية محلية وخليجية و12 ميدالية عالمية و15 ميدالية في بطولات أوروبية وإقليمية.

- المرشح الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، يمارس الرياضة منذ 44 سنة، أسس نادي الشارقة للفروسية والسباق وأنشأ أول منتخب لقفز الحواجز، ومؤسس مهرجان جمال الخيول بالإمارات قبل 25 سنة، كما يعمل على استقطاب البطولات العالمية للفروسية ليكون مقرها في الشارقة.

- المرشح عبدالرحمن إبراهيم حسن الدرمكي، حكم إماراتي يمارس الرياضة منذ 39 عاماً، حكم درجة أولى، مراقب مباريات في رابطة المحترفين الإماراتية منذ 2009 ومراقب مباريات في رابطة المحترفين الإماراتية منذ 2009.



4- فئة شخصية العام الرياضية: والتي أحدثت طفرة في المجال الرياضي، سيتم الإعلان عن الفائز بها خلال الحفل الختامي، باختيار مجلس أمناء الجائزة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الجائزة يضم نجلاء عبدالله الشامسي، والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان مشرف لجنة التحكيم والتقييم، وحنان محمد المحمود مشرف لجنة التسويق والاتصال، وخولة جاسم السركال مشرف اللجنة الإعلامية، ووفاء عبدالله مشرف لجنة المعايير الفنية، ومحمد علي بن حماد مشرف لجنة الفعاليات والعلاقات العامة، وبخيت سعيد القرص مقرر مجلس الأمناء.



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