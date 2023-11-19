العين يتصدر دوري رجال اليد بـ 6 نقاط

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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زاد الصراع على صدارة دوري رجال اليد بين فريقي العين ومليحة، ولكن فارق الأهداف منح فريق العين الصدارة، وفريق مليحة الوصافة، ولكل منهم 6 نقاط، تمثل العلامة الكاملة، بختام الجولة الثانية للبطولة بدوها التمهيدي، والتي تمثل رابع مسابقات موسم أقوياء اليد 2023/2024، ويشهد مشاركة 8 أندية.

فوز

جاء ذلك عقب فوز فريق العين بملعبه على ضيفه فريق دبا الحصن بنتيجة 32/ 25، في ختام مباراة شهدت التفوق لأصحاب الأرض لعباً ونتيجة، وخاصة بعد أن نجح الزعيم العيناوي في إنهاء الشوط الأول 17/ 13، وبذلك الفوز، يكون العين قد عمق جراح فريق دبا الحصن، بخسارته الثانية بالبطولة، ليتوقف رصيده عند النقطتين، وضعته في المركز السابع، في ظل غياب الشارقة «الثامن» عن البطولة حتى الآن، لمشاركته في بطولة الأندية الآسيوية المقامة حالياً بالكويت.

نجاح

كما عاد فريق الجزيرة للعاصمة أبوظبي، بفوز مهم وكبير، على مستضيفه فريق النصر بنتيجة 36/ 30، في ختام لقاء شهد الإثارة والتحدي، وخاصة في الشوط الأول، الذي نجح بنهايته فريق الجزيرة بالتقدم 18/ 16، وبهذا الفوز، يرفع الجزيرة رصيده إلى 3 نقاط، منحه المركز الثالث، بفارق الأهداف عن فريق شباب الأهلي الرابع، في ظهورهما الأول بالبطولة.

وكان فريق مليحة قد تربع على قمة الجولة الثانية، بفوزه على فريقي النصر 31/ 29، والثاني على الوصل 33/ 28، ويحتل النصر المركز السادس برصيد نقطتين، بخسارة الجولتين الأولى والثانية، وبفارق الأهداف، يحتل فريق دبا الحصن المركز السابع.





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