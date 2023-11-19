«جمارك دبي» يحصد برونزية دورة كلباء للألعاب الشاطئية

المصدر: دبي - البيان

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حصد فريق جمارك دبي للترايثلون المركز الثالث في أول مشاركة له بدورة كلباء للألعاب الشاطئية التي أقيمت مؤخراً برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومشاركة 300 لاعب، وبدأ سباق الترايثلون بالسباحة لمسافة 750 متراً، ثم منافسات الدراجات الهوائية 20 كيلومتراً، والجري لمسافة خمسة كيلومترات.

مثل فريق جمارك دبي كل من: الدراج أحمد المري، والعداء يعقوب العسماوي بإشراف الكابتن أنور آل علي. ونظمت الدورة من قبل مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية.

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