«أمطار» تفوز بأول أشواط الحول المحليات بهجن المرموم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت على تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، صباح الأحد التاسع عشر من نوفمبر، تحديات الكبار لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم التي يشرف عليها وينظمها نادي دبي لسباقات الهجن، وذلك من خلال ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.



وحققت «أمطار» لـ أحمد راشد غانم المنصوري الانتصار من خلال الشوط الأول للحول المحليات بعد أن وصلت لخط النهاية في زمن وقدره 13:12:8 دقيقة.

وتسيدت «مواري» الشوط الثاني للحول المهجنات لتهدي مالكها محمد راشد نايع الغفلي الناموس الغالي بتوقيت بلغ 13:14:1 دقيقة.

وعاد «المحيط» بألوان شعار الشقي والمملوك لـ سعيد جابر عبدالله محمد ليستعرض قدراته وإمكاناته على أرض ميدانه المفضل حيث اعتلى صدارة الزمول المحليات بحصوله على زمن وقدره 13:36:8 دقيقة.

وكان الشوط الرئيسي الرابع والمخصص للزمول المهجنات من نصيب «مطفوق» لـ مطر حمد حمد بيات الرميثي الذي وصل إلى خط النهاية عندما أشارت عقارب التوقيت إلى مرور 13:35:7 دقيقة.

تحديات الثنايا

واصلت الشعارات المختلفة لهجن أبناء القبائل الدفع بأقوى وأهم الأوراق للمشاركة في التحديات القوية التي تشهدها تحفة الميادين بالمرموم منذ انطلاقة موسم سباقات المرموم الذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، وشهد مضمار الثمانية كيلومترات بالمرموم صباح السبت الثامن عشر منافسة ساخنة في سن الثنايا على مدار ستة عشر شوطاً.

ودونت «صبا» الناموس في الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات باسم مالكها مسري سالم بالعرطي الحميري بعد أن حصلت على توقيت بلغ 13:46:8 دقيقة.

أما الشوط الثاني والمخصص للثنايا البكار المهجنات فقد كان من نصيب شعار علي حمد علي راشد مقارح والذي قدم «شواقة» التي سجلت زمناً وقدره 13:34:9 دقيقة.

وتألقت عزبة خليفة علي بخيت المسافري في الشوط الثالث المخصص للثنايا الجعدان المحليات وذلك من خلال «الذيب» الذي وصل إلى خط النهاية بعد مرور زمن وقدره 13:29:0 دقيقة.

واستطاع «مرضي» لـ مظفر غلام موسى أحمد البلوشي أن يحصل على توقيت وقدره 13:40:2 دقيقة حسم به المعركة مع الثنايا الجعدان المهجنات في رابع الأشواط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز