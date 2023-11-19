مشاركة متميزة لأبطال الشراع في سباق ريجاتا بالظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجل سباق ريجاتا الذي أقيم ضمن منافسات مهرجان الياسات في مدينة السلع بمنطقة الظفرة، مستويات فنية عالية للمشاركين في السباق ضمن فئتي «إلكا وأوبتيمست» والذي اختتم مساء أمس، وحظي بنسبة كبيرة من المشاركين عبر المسابقة من أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وبدأت المنافسات من الصباح وحتى الخامسة مساء لتكون إحدى الفعاليات المثيرة ضمن تفصيلات المهرجان الذي ضم العديد من المنافسات الرياضية والتحديات الترفيهية والتراثية أيضاً، وفي نتائج السباق، حصد عبدالله طارق في فئة إلكا 4 المركز الأول، في حين حل ثانياً محمد إسماعيل الحوسني، وجاء في المركز الثالث علي أحمد الحمادي، وفي فئة أوبتيمست حل في المركز الأول ذياب الحوسني، وجاء في المركز الثاني عبدالله الحمادي، وحل ثالثاً نهيان الحمادي.

وتوج الفائزين سالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعلي سالمين الظاهري رئيس قسم الرياضات النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وثمن عبدالله بطي القبيسي المشاركة القوية لأبطال ريجاتا ضمن مهرجان الياسات وما قدموه من مستويات فنية عالية ضمن المنافسة وقال: سعدنا بمشاركة هذه المسابقة ضمن بقية المنافسات التي تضمنها المهرجان وأيضاً الإضافة الكبيرة بأن يكون لهذه الفئة حضور بمشاركة كوادر وطنية متميزة في هذا المجال.

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