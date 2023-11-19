"حمدان بن محمد لإحياء التراث" يعلن انطلاق السباقات التمهيدية لماراثون عيد الاتحاد للهجن

المصدر: وام

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انطلقت أولى بطولات فزاع للموسم الحالي، حيث شهد السباق التمهيدي الأول لماراثون عيد الاتحاد، إقامة منافسات لشوطين من فئات عمرية مختلفة، وذلك في الحدث الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في دورة المرموم في نادي دبي لسباقات الهجن، وسط أجواء حماسية ترقباً للحدث الرئيسي لماراثون عيد الاتحاد المقرر إقامته يوم 12 يناير المقبل.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول إلى 4 كلم في دورة الدستور في نادي دبي لسباقات الهجن، وفي الفئة العمرية 15 إلى 29 عاماً، استطاع خليفة أحمد بخيت المزروعي الحصول على المركز الأول على المطية "شاهين"، قاطعاً المسافة بزمن 7.04.04 دقيقة، يليه ثانياً وبفارق أجزاء من الثانية، سهيل محمد سهيل راشد الحميري على المطية "الجامح" بزمن 7.04.27 دقيقة، وثالثاً راشد سالم بالظبيعة الكتبي على المطية "شاهين" بزمن 7.07.28 دقيقة.

ونال جمعة محمد خلفان المزروعي على المطية "شاهين" المركز الأول في الشوط الثاني للفئة السنية من 30 فما فوق لمسافة 4 كلم، محققاً زمناً وقدره 7.30.22 دقيقة، يليه ثانياً خالد علي سيف النعيمي على المطية "عجيب" بزمن 7.33.20 دقيقة، وثالثاً يحيى علي الملعاي الكتبي على المطية "الرماس" بزمن 7.34.24 دقيقة.

وشهد سعادة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، السباق وتوّج الفائزين، بحضور ممثلي نادي دبي لسباقات الهجن، لافتاً إلى التطور المتسمر للماراثون وهو ما تعكسه نتائج المنافسات على المضمار، مع السعي على استدامة عملية ركوب الهجن على مدار العام، وتمسك الأجيال الناشئة بهذه الرياضة التراثية من خلال التعايش مع الهجن وكيفية التعامل معها.

وحقق خليفة أحمد بخيت المزروعي المركز الأول في الفئة السنية من 15 حتى 29، حيث قدّم أداءً ملفتًا في السباق، وقال إنه شارك بالماراثون وطموحه كان المركز الأول الذي تمكن من تحقيقه، ورغبته متابعة مسيرته في رياضة أجداده التي نشأ عليها ومواصلة المضي فيها لسنوات طويلة من عمره، مؤكداً أن هدفه هو السباق الرئيسي الذي يحتاج للمزيد من الجهد والتدريب، لأنه سيشهد منافسة أكثر قوة.

ومن المقرر أن يقام السباق التمهيدي الثاني يوم 15 ديسمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52، على أن يقام الماراثون الرئيسي يوم 12 يناير المقبل.

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