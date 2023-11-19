سلطان بن سعيد بن صقر يتوج الفائزين في ختام منافسات الجوجيستو والدراجات المائية بدورة كلباء الشاطئية

المصدر: كلباء - محمد فضل

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توج الشيخ سلطان بن سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي مساء أمس الفائزين في التجديف الشاطئي ضمن دورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة حيث تم تتويج 18 لاعباً في الفئات المختلفة للمسابقة، إلى جانب تتويج الفائزين في الدراجات والفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الجوجيستو.

حضر مراسم التتويج سعادة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة وسعادة أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس و أحمد عيسى الحوسني رئيس لجنة الألعاب المائية والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة و عدد من أعضاء مجلس الشارقة الرياضي و اللجنة المنظمة واللجان الفرعية.

وشاركت سعادة نوره الجسمي رئيس إتحاد الإمارات للريشة الطائرة وسعادة سالم المزروعي نائب رئيس الإتحاد الفائزين من الجنسين في تتويج الفائزين في الريشة الطائرة لفئات زوجي شباب تحت 17 سنة وزوجي شابات تحت 17 سنة وزوجي رجال وزوجي سيدات وثلاثي مختلط .

كما جرت يوم أمس 4 مباريات في كرة القدم ، شهدت تأهل فريقا مصافي الوسط من المجموعة الأولى وإتحاد كلباء حامل اللقب من المجموعة الثانية للدور نصف النهائي ، أما في مسابقة كرة السلة 3×3 للرجال فقد جرت 10 مباريات لفئتي الرجال والسيدات.

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