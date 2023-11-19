سعود بن صقر: العطاء تجسيد حقيقي لنهجنا الإنساني

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الأعمال الخيرية والإنسانية قيم متأصلة في مجتمع رأس الخيمة، وهي البوصلة التي نسترشد بها لبناء عالم أكثر ازدهاراً وتعاوناً، فالعطاء تجسيد حقيقي لنهجنا الإنساني.

جاء ذلك خلال حضور سموه أمس، انطلاق النسخة الـ 13 من سباق «تيري فوكس رأس الخيمة» المخصص لدعم أبحاث السرطان، على كورنيش القواسم، بمشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع، حيث أطلق سموه إشارة بدء السباق.

وأشاد سموه بالأهداف النبيلة للسباق الرامي إلى تعزيز الأبحاث والابتكار لعلاج أمراض السرطان، ورفع الوعي المجتمعي، والحفاظ على الصحة، وتعزيز جودة الحياة.

ويقام السباق، الذي يعد أحد الأنشطة الرئيسة في إمارة رأس الخيمة، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، حيث يخصص ريعه لجامعة الإمارات بمدينة العين، التي تجري بحوثاً علمية متخصصة حول أمراض السرطان.

وينظم السباق إحياءً لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس، الذي أصيب في ريعان شبابه بسرطان العظام، وفقد على أثر ذلك إحدى ساقيه، لكن، وبالرغم من ذلك، وقبل وفاته، أصر على الانطلاق برحلة ماراثونية طويلة بساق واحدة عبر كندا، بهدف دعم أبحاث السرطان.

ونجح فوكس في إنهاء رحلته بعد 143 يوماً، قاطعاً خلالها مسافة 5373 كيلومتراً، وعقب مهمته النبيلة، توفي تاركاً خلفه إرثاً إنسانياً عالمياً، حيث يتم من ذلك الحين إجراء سباق تيري فوكس سنوياً، في أكثر من 60 دولة حول العالم، بمشاركة الملايين من الأفراد.

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