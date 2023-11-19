منافسات الشباب تختتم «عربية الجودو» اليوم  

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تختتم اليوم في مجمع زايد الرياضي فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الجودو، وبإشراف الاتحاد العربي للعبة، وتشهد الجولة الختامية منافسات الشباب والشابات على مستوى الفرق، بالدور التمهيدي لكل الأوزان، تعقبها المراحل النهائية ومراسم التتويج.

وشهدت الجولة الافتتاحية لفئة الأشبال «إناث» تتويج فريق الفجيرة للفنون القتالية باللقب بعد حصوله على 11 ميدالية (4 ذهبيات، و3 فضيات، و4 برونزيات)، بينما حصد فريق الصليبخات الكويتي لقب بطولة الأشبال «ذكور» برصيد 7 ميداليات (3 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزيتان).

وأشاد ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين خزينة الاتحاد الدولي، بالنجاح الفني والتنظيمي الذي حققه نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأثنى على جهود اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، ونادر أبوشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نائب رئيس اللجنة العليا، وكل اللجان المساعدة، بجانب الدور الكبير لممثلي اتحاد الجودو في اللجنة العليا، وهم محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد للاتحاد مدير البطولة، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية، وشعبان السيد، المدير التنفيذي للبطولة.

وأشاد بالجهود التي بذلت من حكام اللعبة باتحاد الجودو، وكل الذين أسهموا في إنجاح الحدث، وعكس الصورة المتميزة عن دولة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

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